حسام داغر بعد وفاة قططه بالسم: «الناس مرحمتش ضعفهم»

أصيب الفنان حسام داغر، بحالة من الحزن الشديد، مساء اليوم الأربعاء، بعد وفاة قططه بالتسمم، قائلًا: «رجعت من التصوير لقيت القطط عندي حد سمهم ومات منهم 4، وقط صغير معاهم وباقي لسه بين حياة والموت».

وكتب حسام داغر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «حد اداهم السم مع أكل وخلاهم ياكلوه.. مرحمش ضعفهم وفرحتهم بيه وهو بيأكلهم.. ربنا شايف ومطلع على اللي عمله».

وتابع: «هما مكانوش مضايقين حد.. أنا كنت متولي أكلهم وشربهم طوال الوقت وعايشين في جنينتي.. صعبان عليا خضة وبكاء أختي وجاري، وصعبان عليا نفسي إني مكنتش موجود علشان أمنع عنهم الأذى.. حسبي الله ونعم الوكيل».

حسام داغر يعلن انتسابه لنسل الرسول

وأثار حسام داغر جدلًا واسعًا قبل شهور، عندما أعلن انتسابه لنسل الرسول الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، شهادة اعتماده ونسبه لنسل سيدنا النبي من قِبل نقابة الأشراف، معلقًا عليها بقوله: «اعتماد أوراق انتسابي، وقد نشرتها من قبل، وليا الشرف ما بعده شرف لنسل سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم.. فأنا الشريف حسام الدين ابن الشريف مصطفى لآخر أسماء شجرة عيلتي إلى نسل الإمام جدي الحسين ابن جدي الإمام علي بن أبي طالب وجدتي السيدة فاطمة الزهراء بنت أشرف الخلق جدي ولي الشرف سيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم.. كان رحمةً للعالمين، وكان أحسن الناس خُلقًا، رحومًا عطوفًا، صلّى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا».