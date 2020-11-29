حسام داغر يكشف تفاصيل حلمه بوالدته: "مشيت وراكي وحضنتك"

كشف الفنان حسام داغر، عن تفاصيل حلمه بوالدته، بعد وفاتها منذ 10 أشهر. ونشر صورة لوالدته عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وعلق عليها قائلاً: "صباح الخير.. حلمت بيكي بتتمشي تحت في الجنينة وكنتي لابسه الطقم ده فاكراه الي جبناه في الحج من المدينة وكنتي ماسكة وردة كده في إيديكي".

وأضاف: "مشيت وراكي ندهتلك ولقيتك وحضنتك وقلتلك صباح الخير يا حبيبتي".

وتوفت والدة الفنان حسام داغر في شهر يناير الماضي، ودخل "داغر" في حالة من البكاء الشديد، أثناء خروج جنازة والدته، عقب صلاة ظهر من المجمع الإسلامي في مدينة الشيخ زايد، جاء ذلك بعد تعرضها لأزمة قلبية.

وشارك في تشييع الجثمان عدد من الفنانين أبرزهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومحمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" نجم مسرح مصر، وحمزة العيلي ومحمد شاهين وإسلام إبراهيم.

وفي سياق مختلف، يشارك حسام في مسلسل "ملاك" مع الفنان كريم فهمي، والذي من المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، ويجسد خلالها شخصية مدير تحرير جريدة ما، ويتزوج من الفنانة أيتن عامر وهي صحفية لديه في الجريدة، ويظهر كأب لابن ليس من أيتن، ويقول أنه دور جديد عليه.

مسلسل "ملاك" من تأليف حسان دهشان، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته كل من كريم فهمي، محمود عبدالمغني، أيتن عامر، حسام داغر، فراس سعيد، أمير العايدي.