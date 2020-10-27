حسام داغر يعلن انتسابه لنسل سيدنا محمد: أنا الشريف ابن الشريف

قال الفنان حسام داغر إنه ينتسب لنسل الرسول الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم، واصفًا نفسه بأنه الشريف ابن الشريف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع احتفال العالم الإسلامي بالمولد النبوي.

ونشر حسام داغر، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، شهادة اعتماده ونسبه لنسل سيدنا النبي من قِبل نقابة الأشراف، والتي تم اعتمادها في شهر مارس الماضي.

وكتب حسام داغر، قائلًا: مولد نبوي شريف على العالم بأسره، مولد خاتم المرسلين، يا رب لك الحمد حمدًا جزيلاً، اعتماد أوراق انتسابي وقد نشرتها من قبل وليا الشرف ما بعده شرف لنسل سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم.

وتابع: فأنا الشريف حسام الدين ابن الشريف مصطفى لآخر أسماء شجرة عيلتي إلى نسل الإمام جدي الحسين ابن جدي الإمام علي بن أبي طالب وجدتي السيدة فاطمة الزهراء بنت أشرف الخلق جدي ولي الشرف سيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم.

واختتم حسام داغر قائلًا: "كان رحمةً للعالمين، وكان أحسن الناس خُلقًا، رحومًا عطوفًا، صلّى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا"، مصحوبًا بهشتاج إلا رسول الله.

وفي شهر يناير الماضي، أعلن الفنان حسام داغر، وفاة والدته، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا.

وكتب شقيقه المخرج أحمد داغر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أمي ماتت وسابتني".

وكان الفنان حسام داغر، طالب جمهوره، بالدعاء لوالدته، التي تعرضت لوعكة صحية شديدة، مؤكدًا أنها في أمس الحاجة إلى الدعاء، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يارب محيلتيش غير الدعاء ليكي يا أمي.. من امبارح بايت في الشارع قدام المستشفى، وبدعي وحاسس إن ربنا سامعني".

وتابع: "الدكاترة بيقولوا إنهم بيعملوا اللي يقدروا عليه خصوصًا بعد توقف عضلة القلب الصبح، ورجعتي تاني حتى في عدم وجود الضغط، وقالوا إن زي ما أنا وأخواتي متمسكين بيها هي كمان متمسكة بينا وفي الحياة، وطلب مني أدعي لأنها بين الحياة والموت".

وأضاف "داغر": "وحياة أغلى ما عندكم اللي يقدر يدعي يدعي.. الدعاء بيغير القدر زي المرة اللي فاتت كانت اتحسنت شوية وفاقت من الغيبوبة، وبصت وضحكت لنا وعرفتنا.. استحلفكم بالله الدعاء.. و دي آخر مرة أطلب فيها حاجه من أي حد.. يارب يارب شوفوا ضحكتها زي الأطفال إزاي يا رب يا رب خليك جمبي".