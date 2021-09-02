اليوم.. دفعة 2017 مندوب مساعد يؤدون اليمين القانونية 

تؤدي دفعة 2017 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، اليوم الخميس، اليمين القانوينة أمام المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، والمستشار طه كرسوع، أمين عام مجلس الدولة.

دفعة 2016 أدت اليمين القانونية أمس الأربعاء

وأدت دفعة 2016 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، اليمين القانوينة، أمس الأربعاء، أمام المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، وسط حضور من أهالي المرشحين.

وكانت إدارة المجلس قد حددت في بيان سابق، أمس الأربعاء، لأداء القسم للمعينين بالقرار الجمهوري رقم 327 لسنة 2021 من دفعة 2016، واليوم الخميس للمعينين بالقرار الجمهوري رقم 328 لسنة 2021 من دفعة 2017.

وهنأ رئيس مجلس الدولة، الأعضاء دفعة 2016 بتعيينهم، وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية، والإطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية، ونبه إلى ضرورة محافظتهم على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي والتقاليد القضائية الراسخة داخل العمل وخارجه، والنأي عن الشبهات.

رئيس مجلس الدولة يلتقط الصور التذكارية مع المستشارين الجدد

وحرص رئيس المجلس على التقاط صورة تذاكرية مع المندوبين المساعدين دفعة 2016، بقصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة، في أثناء مراسم حلف اليمين القانونية، ورافقه في أثناء ذلك المستشار طه كرسوع، أمين عام المجلس.

رئيس المجلس: نشكر الأسر التي ربت وتحملت المشقة

وقال المستشار محمد حسام الدين، خلال كلمة مقتضبة له، أثناء مراسم الحفل: «نشكر الأسر التي ربت وتحملت المشقة وجميع الزملاء الجدد متفوقين»، مؤكدا: «ستكونوا إضافة لمجلس الدولة».

وشهد مكان الانعقاد حضورا مكثفا لأهالي المندوبين الجدد، الذين ارتدوا الأوشحة القضائية، وانطلقت الزغاريد مع بدء الاحتفال بمراسم حلف اليمين.