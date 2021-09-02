منى الشاذلي تمازح سفير كوريا الجنوبية: «أنت فوزت بالأوسكار» (فيديو)

مازحت الإعلامية منى الشاذلي، سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، هونج جين ووك، قائلة له: إنه فاز بجائزة الأوسكار لعام 2020، عن فيلم باراسيت، بعد أن عرضت لحظة تكريم أبطال الفيلم في حفل جوائز الأوسكار 2020، وكان أحدهم يشبه السفير.

منى الشاذلي تمازح سفير كوريا الجنوبية

وقالت منى الشاذلي خلال استضافتها للسفير في برنامجها «معكم منى الشاذلي» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، مساء الأربعاء: «الفائز بجائزة الأوسكار هو السفير هونج جين ووك».

من جانبه، قام السفير من مكانه، وحيا الجمهور الذي صفق له كثيرًا، وقال لها: «هذا لطف منك»، لترد منى الشاذلي، قائلة: إن السفير لديه حس كبير بالفكاهة.

التجول في بعض الأماكن بمصر

وعن فترة عمله في مصر، واندماجه مع المصريين، قال سفير كوريا الجنوبية: «للأسف بسبب جائحة فيروس كورونا لم أتمكن من زيارة كل الأماكن، رغم أنني أرغب في ذلك بشدة، ولكني محظوظ بتعييني في القاهرة؛ لأن الجائحة في مصر تحت السيطرة بدرجة كبيرة، وينبغي أن نشعر بالرضا ونحمد الله»، معقبًا باللغة العربية: «هذا مكنني من السفر إلى أسوان وأبوسمبل، والجونة مدينة الأفلام، وسافرت إلى شرم الشيخ والغردقة، والإسكندرية، والأقصر المليئة بالتراث الثقافي».

التشابه بين الطعام المصري والكوري

وتابع السفير: «الأهم أنني اختلطت بالشعب المصري، واستمتعت بالطعام المصري وهناك تشابه بين الطعام الكوري، والمصري، خاصة أن البلدين يتناولان الأطعمة المحلية الطبيعية، وأيضًا هناك تشابه لأن البلدين يستخدمان نفس الطريقة في الحشو والخليط، مثل المحشي، حيث يُصنع في كوريا ورغم أن هناك اختلافًا طفيفًا ولكن طعم المحشي لذيذ، كما أن هناك وجبة مشابهة للكشري في كوريا الجنوبية».

وشدد هونج جين ووك على أن الشعبين المصري والكوري منفتحان على الجميع، ويمكنهما إقامة صداقات بسهولة.