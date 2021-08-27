منى الشاذلي تفاجئ جمهورها بعزف الدرامز على الهواء: كأننا سايقين عربية

شاركت الإعلامية منى الشاذلي، في عزف الدرامز، بعد طلب ألفريد بركات مؤسس «Drummers team» منها تجربة العزف، معبرة عن دهشتها من الآلة قائلة: «دول فيهم رجلين» فرد عليها «بركات»، قائلا: «كأننا سايقين عربية»، فردت عليه قائلة: «معلش إيدي تقيلة شوية».

«Drummers team» مكون من 170 عازفا

ووجهت «الشاذلي»، خلال تقديمها برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، التحية للفريق المكون من 170 من العازفين والعازفات، قائلة: «بحيي العازفين من أكبرهم لأصغرهم، بحيي الأهالي والمهتمين بالعزف ، وبحيي المايسترو والمؤسس والأب الروحي للفريق ألفريد بركات، أنا على المستوى الشخصي استمتعت جدا».

وتابعت: «الفرقة الموسيقية اللي فيها أكتر من 170 عازفا بيعزفوا درامز فقط، حاجة مليانة بالطاقة والموسيقى والإيقاع والمشاعر الإيجابية، والصخب والحماس».

تأثير الدرامز على المصابين بالتوحد وفرط الحركة

من جانبها شرحت والدة إحدى العازفات تأثير الدرامز مع ابنتها التي كانت تعاني من التوحد وفرط الحركة، «ريتال كانت بتعاني وهي صغيرة من بعض المشاكل عملتلها بعض سمات التوحد وهايبر أكتف، ومكناش بنام ومش بناكل كويس، رغم أنها جريئة جدا لكن مش بتتكلم خالص، وفي مرة قعدت على الدرامز وبدأت في الكلام ونغني في صالونات ثقافية ونخرج برا الموضوع، ودلوقتي ريتال بتلعب درامز وتغني وتمثل وتعمل حاجات كتيرة ومبقاش عندها مشكلات خالص».

وعزف الفريق أول مقطوعة موسيقية عزفوها وهي «100 سنة سينما» للموسيقار عمر خيرت.