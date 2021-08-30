«عزف نشيد مصر وبيحب المحشي».. كواليس لقاء سفير كوريا الجنوبية في «معكم»

يحل هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية في مصر، ضيفًا في برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي»، بعد غدٍ الأربعاء، في حلقة خاصة من البرنامج، إذ حضر ومعه آلة الساكسفون الخاصة به، وعزف السلام الوطني الجمهوري لمصر عليها، عند دخوله الاستوديو.

عزف سفير كوريا الجنوبية أغنية «3 دقات» داخل الاستوديو

وأوضح مصدر مسؤول من داخل برنامج «معكم»، أن حلقة برنامج السفير الكوري الجنوبي، جرى تسجيلها داخل استوديو البرنامج، أول أمس السبت، ودارت حول العلاقات المصرية مع كوريا الجنوبية، موضحًا أن السفير الكوري الجنوبي أعرب عن حُبه للموسيقي، واستخدم آلته الموسيقية في عزف أغنية «3 دقات» للمطرب أبو و الفنانة يسرا.

سفير كوريا الجنوبية تحدث باللغة العربية بعض الوقت

وتابع المصدر، أن السفير الكوري الجنوبي تحدث باللغة العربية بعض الوقت، وألقى التحية على جمهور البرنامج، بعبارة « السلام عليكم»، معربًا عن حبه للشعب المصري والعادات والتقاليد التي يتمسك بها الشعب المصري، كما تحدث عن كيف يقضي حياته في مصر، ومدى عشقه للمحشي المصري، فضلًا عن تناوله وجبة الكشري التي تعد وجبه شعبية.

كشف خلال الحلقة عن كيفية قضاء أجازته في مصر

فيما أعربت الإعلامية منى الشاذلي، عن حبها للشعب الكوري الجنوبي، والعلاقات الجيدة بين مصر وكوريا الجنوبية، مؤكدة أن البلدين تتمتعان بعلاقات متميزة للغاية على كافة المستويات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الشعبية، كما أوضح سفير كوريا الجنوبية خلال الحلقة، التي ستعرض الأربعاء، كيفية قضاء إجازته في مصر.