منعا للتطفل.. كيفية حجب صورك أمام الآخرين على هاتف «آيفون»

قال موقع the sun البريطاني، إن الكثيرين يرغبون في إخفاء الصور الخاصة بهم على الهاتف المحمول عن أعين الآخرين الذين من الممكن أن يشاهدوا الهاتف الخاص بك لأي سبب.

وأضاف الموقع أنه إذا كنت ترغب في إخفاء الصور عن بعض المتطفلين الذين يمسكون هاتفك ويفحصوه، وكنت تملك هاتف أيفون iPhone فهناك حيلة يقدمها لك الهاتف.

يحتوي جهاز Apple iPhone الخاص بك على ميزة مضمنة يمكنها إخفاء صورك الأكثر خصوصية، وهذا يعني أنه إذا امسك أحد به لن تظهر الصور في ألبوم الكاميرا الرئيسي.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن هناك الكثير من الأسباب التي تجعلك ترغب في الاحتفاظ بالصور الخاصة، لافتا إلى أن Apple تمتلك نظاما مدمجًا لإخفاء الصور.

كيفية إخفاء الصور على iPhone

- افتح تطبيق الصور الخاص بك على iPhone، وابحث عن الصورة التي تريد إخفاءها.

- افتح الصورة وانقر على أيقونة المربع والسهم في الزاوية اليسرى السفلية.

- في الصف السفلي من الرموز مرر حتى ترى أيقونة «إخفاء» التي تشبه صورتين.

- اضغط عليهها وستختفي الصور من موجز الصور الخاص بك.

ويمكنك أيضًا أن تفعل الشيء نفسه مع صور متعددة: ما عليك سوى اختيار عدة صور في ألبوم، ثم اتباع نفس الخطوات أعلاه.

وللعثور على الصور مرة أخرى، انقر فوق علامة التبويب بالألبومات، في الجزء السفلي لفتح جميع ألبوماتك.

ثم مرر لليمين إلى أسفل الصفحة، وسترى مجلد «مخفي» في «ألبومات أخرى»، أعلى «تم حذفه مؤخرًا».

ستتمكن من رؤية جميع صورك المخفية هناك، ومن الممكن أيضًا استعادة الصور مرة أخرى في موجز الصور الرئيسي، بالضغط عليها ثم على أيقونة أسفل اليسار مرة أخرى.

ثم مرر على طول الخيارات الموجودة في الصف السفلي حتى ترى «إظهار»، ثم انقر فوقه، ستجد خيار آخر هو حذف الصور الخاصة ببساطة، ثم يمكنك الانتقال إلى المجلد المحذوف مؤخرًا، والذي يحتوي على تلك اللقطات، ستختفي في النهاية، لذا تأكد من استعادتها قبل حذفها تلقائيًا.