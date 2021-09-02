وفاة الفنان ماهر سليم
كتب:
ياسمين محمود
12:46 ص | الخميس 02 سبتمبر 2021
ماهر
أعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان ماهر سليم، وذبك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وقال منير مكرم: «الدوام لله، أخي وحبيبي وأستاذي ماهر سليم في ذمة الله»، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.
ابنة ماهر سليم: «بابا مات»
بينما قالت ابنته عبر حسابها على فيسبوك: «بابا مات».
وفي نفس السياق، قالت الفنانة مريم سعيد صالح: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله الفنان القدير ماهر سليم.. ادعوله بالرحمة ويجعله من أهل الجنة وأن يصبر أهله ومحبيه».