أعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان ماهر سليم، وذبك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال منير مكرم: «الدوام لله، أخي وحبيبي وأستاذي ماهر سليم في ذمة الله»، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ابنة ماهر سليم: «بابا مات»

بينما قالت ابنته عبر حسابها على فيسبوك: «بابا مات».

وفي نفس السياق، قالت الفنانة مريم سعيد صالح: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله الفنان القدير ماهر سليم.. ادعوله بالرحمة ويجعله من أهل الجنة وأن يصبر أهله ومحبيه».