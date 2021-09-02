من هو الفنان ماهر سليم؟.. اشتهر بشخصية «زيكا» في مسلسل بوجي وطمطم

رحل عن عالمنا الفنان ماهر سليم منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية معلومات عنه.

- اسمه ماهر علي أحمد سليم.

- حصل على بكالوريوس فنون مسرحية قسم التمثيل والإخراج عام 1984.

- شغل العديد من المناصب الإدارية، منها: نائب مدير عام «الطليعة 2010، مسرح الطليعة 2012»، ورئيس البيت الفني للمسرح 2013، ومستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافي 2014، ومدير المهرجان القومي للمسرح بالقاهرة، مارس 2013.

- عضوا بلجنة المسرح.

- عضوا باللجنة العليا للمهرجانات الدولية والمحلية بالمجلس الأعلى للثقافة.

- اشتهر بشخصة «زيكا» خلال مسلسل الأطفال الشهير «بوجي وطمطم».

- شارك في عدد من الأعمال الفنية مع المخرج العالمي يوسف شاهين.

- كما شارك في العديد من الأعمال الفنية مؤخرا، آخرها قبل رحيله فيلم «وقفة رجالة»، أمام ماجد الكدواني وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخي وإيمان السيد، من إنتاج شركات سينرجي، وقد حقق الفيلم أعلى إيرادات في السينما وقت عرضه.