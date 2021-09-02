تقوده سيدات ملثمات.. «شوية بقر» وراء توقف طريق «بني سويف-الفيوم» (فيديو)

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو، لقطيع ماشية «أبقار» يسير بالطريق الصحراوي الغربي بحري، كمين سمسطا، بحوالي 8 كيلومترات، حيث ظهرت مجموعة من السيدات الملثمات يسرنّ بجوار قطيع الماشية، الأمر الذي يهدد حركة سير السيارات، وينذر بحوادث حال قدوم سيارة مسرعة وعدم ملاحظتها لذلك القطيع، وفق ما عبر عنه مصور الفيديو المتداول ورواد التواصل الاجتماعي.

مصور الفيديو: السيدات بررن الواقعة بإن «ده خط سيرهم كل يوم»

وقال مصور الفيديو، واسمه عبدالرحمن الجعفري، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «تفاجأت خلال سيري على الطريق الصحراوي الغربي بسيارتي، بقطيع من الأبقار يسير على الطريق تقوده عدد من السيدات، فاقتربت منهنّ ونصحتهن بالابتعاد عن الطريق، وإنزال قطيع البقر إلى جانب الطريق، حتى لا يتفاجأ أحد المسافرين فيصطدم بهم، وحاولت معهم محاولات مستميتة لإقتاعهنّ بخطأهنّ، إلا أنَّهن مؤكدين أن هذا الطريق هو خط سيرهم يوميًا، وأن أغلب المسافرين يمرون بجوارهم دون تعليق أو حتى اعتراض».

وأضاف مصور الفيديو: «ما أثار اندهاشي أن السيدات بررن الواقعة بأنهنّ يسيرن يوميًا على هذا الطريق لمسافات طويلة، ولم يقتنعن مقتنعين بخطورة ما يفعلن، خاصة أن الطريق جرى تطويره وأصبح مجهزًا للسير بسرعة من قبل قائدي السيارت».

صاحب الفيديو: الطريق تمّ تطويره.. وأتمنيى الجهات المسؤولة تتدخل لوقف ما يحدث

واستكمل «الجعفري»: «أتمنى الجهات تتدخل لحل تلك المشكلة، وإثناء السيدات عن السير على هذا الطريق منعًا لحدوث أي كارثة في ظل جمال وروعة شبكة الطرق، وخاصة أن الطريق الصحراوي الغربي تحوّل خلال أشهر معدودة إلى طريق دولي».