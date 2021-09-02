آخر كلمات ماهر سليم: وجه الشكر إلى الداخلية والرئيس السيسي

تعرضت أسماء، ابنه الفنان ماهر سليم، منذ أيام، إلى سرقة هاتفها المحمول، وكانت آخر كلمات والدها الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، توجيه الشكر لوزارة الداخلية.

وقال ماهر سليم: «شكرا لرجال الشرطة، شكرا رئيس مباحث قسم الطلبية على موقفة المشرف؛ حيث تعرضت ابنتي أسماء لحالة خطف موبايل بالهرم، وتمسكت بالتوكتوك الذي تحرك بسرعة لمحاولة الهرب، إلا إنها تحملت التجلطات، وكان بعض الناس يشاهدون الأمر، ما جعل السارق يلقي بالموبيل، وكان رئيس المباحث الأب والأخ وحرر المحضر وأرسل لتفريغ الكاميرات».

وأضاف «سليم»: «الحمدلله على كل حال، المنظومة تغيرت، شكرا وزير الداخلية، شكرا رئيس الوزراء، قيادة غيرت ما غاب سنين طويلة، عبدالفتاح السيسي شكرا».

منير مكرم يعلن رحيل ماهر سليم

و أعلن الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان ماهر سليم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال «مكرم»: «الدوام لله، أخي وحبيبي وأستاذي ماهر سليم في ذمة الله»، مطالبا جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

كما قالت الفنانة مريم سعيد صالح: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله الفنان القدير ماهر سليم.. ادعوله بالرحمة ويجعله من أهل الجنة وأن يصبر أهله ومحبيه».

آخر أعمال ماهر سليم

وكان آخر عمل شارك فيه الفنان ماهر سليم فيلم «وقفة رجالة»، أمام الفنان ماجد الكدواني والفنان سيد رجب ودينا الشربيني، وقد حقق الفيلم أعلى إيرادات في السينما وقت طرحه.