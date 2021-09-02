فيجو الدخلاوي يرزق بمولوده الأول «آسر» (صورة)

رزق موزع المهرجانات الشهير أحمد مصطفى، المعروف باسم فيجو الدخلاوي، منذ قليل، بطفله الأول، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

فيجو الدخلاوي عن نجله: فرحة عمري

اطلق فيجو الدخلاوي اسم آسر على طفله الأول، ونشر عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، قائلا: «أخيرا بقيت بابا ،وصول ولي العهد فرحة عمري آسر فيجو الدخلاوي ربنا يحفظه ويباركلي فيه».

وظهر «الدخلاوي» مؤخرا في مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة الآن»، المذاع على فضائية «العربية الحدث»، قائلا: «احنا أبسط شباب في الدنيا وبعد لما وصلنا للي وصلنا ليه من نجاح كبير فوجئنا بانقلاب الناس واتهامنا بترويج ألفاظ نابية.. عملنا حاجات حلوة زي (وداع يادنيا وداع)، و(رب الكون ميزنا بميزة)، محدش واخد باله من الحاجات الحلوة».

وأضاف موزع المهرجانات: «أي مهرجان ناجح بينسبوه ليا على طول لأني ناجح»، مشيرا إلى أن اسمه أحمد، وأطلق عليه لقب «فيجو» نسبة إلى اللاعب الإسباني الذي يحمل هذا الاسم ؛ إذ كان يرتدي تشيرتاته دائما ويلعب بها الكرة.