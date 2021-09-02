مقتل طالب في حادث إطلاق نار بمدرسة أمريكية

لقي طالب مصرعه في حادث إطلاق نار بمدرسته الثانوية في ولاية كارولاينا الشمالية، أمس الأربعاء، حسبما أعلنت شرطة الولاية الأمريكية والتي تقع جنوبي البلاد.

وقالت كاترينا طومسون قائدة شرطة مدينة وينستون خلال مؤتمر صحفي، إن قوات الأمن هرعت عند منتصف النهار إلى مدرسة «ماونت تابور» الثانوية، حيث عثرت على تلميذ مصابًا بطلق ناري.

وأضافت وعيناها مليئة بالدموع، أن الجريح نقل على الفور إلى المستشفى لكنه سرعان ما توفي متأثرًا بجروحه، إلا أن قائدة الشرطة لم تكشف عن اسم القتيل ولا عن عمره، أما عن المشتبه بإطلاقه النار قالت وسائل إعلام محلية إنه طالب في المدرسة نفسها، وجرى وضعه قيد الحبس الاحتياطي، بحسب «سكاي نيوز».

وحتى مساء أمس الأربعاء، كانت الشرطة الأمريكية لا تزال تعمل على لم شمل الطلاب مع أولياء أمورهم.

يذكر أن بعدما قضى الطلبة في الولايات المتحدة القسم الأكبر من سنتهم المدرسية الماضية عام 2020 في المنزل وتابعوا دروسهم عن بعد بسبب جائحة كورونا، تجددت المخاوف هذا الأسبوع مع بداية السنة الدراسية الجديدة، من توالي حوادث إطلاق النار في المدارس، حيث يعد هذا ثاني إطلاق نار يحدث في مدرسة ثانوية في ولاية كارولاينا الشمالية هذا الأسبوع.

يذكر أنه في يونيو الماضي كانت أعلنت الشرطة الأمريكية أنّ 14 شخصا أصيبوا بعد أن تبادل رجلان إطلاق النار في منطقة ترفيهية مزدحمة وسط مدينة أوستن بولاية تكساس، وقال قائد شرطة أوستن المؤقت، جوزيف تشاكون، في مؤتمر صحفي بعد ظهر أمس السبت، إنّ إطلاق النار وقع في منطقة سيكث ستريت بأوستن عاصمة تكساس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.