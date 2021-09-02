في ذكراه.. ألحان من الزمن الجميل بتوقيع الموسيقار محمود الشريف

«الموسيقار محمود الشريف، العبقري الموهوب» كما وصفه موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، كان شديد الثراء في أعماله الفنية التي تنوعت بين الرومانسية الحالمة والشعبية الخفيفة والوطنية أيضًا، تميزت جمله الموسيقية بـ العذوبة والسلاسة، على قدر ما كانت متطورة على مستوى التأليف الموسيقي، يعد واحدًا من أهم الموسيقيين المصريين، الذين أثروا الحياة الموسيقية في مصر، من خلال نحو 800 لحن قدمها طيلة مشواره.

والفنان الراحل الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم، والذي تزوج أم كلثوم لفترة قصيرة، قد لا يعرفه البعض، لكن لا يوجد من لم يسمع «رمضان جانا» كل عام مع قدوم رمضان، وقد لا يعلم البعض أيضًا أن محمود الشريف صاحب ألحانًا عدة مشهورة، فمن منا لا يحب صوت صباح وهي تغني «شمس وقمرين»، وغيرها من أغاني الفن الجميل التي لا تزال حية ونابضة حتى الآن.

«تلات سلامات».. محمد قنديل

«تلات سلامات يا وحشني تلات أيام.. بإيدي سلام وعيني سلام وقلبي سلام.. بعادك يا جميل طول.. وده أول بعاد بيطول» أغنية من تسجيلات 1954، غناها محمد قنديل، وألفها مرسي جميل عزيز، وأعاد تقديمها العديد من المطربين أمثال أصالة، وفضل شاكر، ومدحت صالح. وللأغنية قصة، رواها الملحن محمود الشريف في لقاء قديم له، «كنت تحت تأثير إيقاع الفالس، وتفاجأت أن قنديل أعجب باللحن من أول مرة، رغم أنه مطرب شعبي، وغناها بشكل عظيم ولاقت نجاحًا كبيرًا».

«رمضان جانا».. محمد عبدالمطلب

الأغنية التي يعتبرها البعض إعلانًا لقدوم الشهر الكريم، كتبها المؤلف حسين طنطاوي، وغناها محمد عبدالمطلب في منتصف الأربعينات، بالصدفة، بعد خلاف وقع بين المغني أحمد عبد القادر صاحب أغنية «وحوي يا وحوي» وهيئة الإذاعة المصرية، وتقاضى عنها أجرًا قدره 6 جنيهات وقتها، نظرًا لمروره بضائقة مالية، وفق تقرير لـ«سكاي نيوز عربية».

«حبينا بعضنا».. شادية

أغنية ألفها فتحي قورة، وكانت ضمن مجموعة أغنيات تضمنها فيلم «في الهوى سوا»، والذي قدمته المنتجة آسيا داغر عام 1950، بطولة كمال الشناوي، وإسماعيل بس، وزوزو نبيل، وإخراج يوسف معلوف.

«على شط بحر الهوى».. كارم محمود

«على شط بحر الهوى رسيِتْ مراكبنا.. والشوق جمعنا سوى إحنا وحبايبنا» أغنية غناها كارم محمود، وكتبها فتحي قورة ولحنها محمود الشريف.

«حلو وكذاب».. عبدالحليم حافظ

أغنية من كلمات مأمون الشناوي، غناها عبدالحليم حافظ خلال فيلم «موعد غرام».

«أوصفولي الحب».. نجاة الصغيرة

كتبها مأمون الشناوي، وكانت هذه الأغنية البداية الفنية الحقيقية لـ نجاة الصغيرة، بعد فترة كانت تغني فيها لـ أم كلثوم.

«شمس وقمرين».. صباح

أغنية كتبها فتحي قورة، وقدمتها صباح عام 1958، خلال فيلم «التوبة»، بطولة عماد حمدي، نيللي، محمود المليجي، إخراج محمود ذو الفقار.

«على بختنا».. وردة الجزائرية

«على بختنا احلو الهوى يا أهل الهوى على بختنا.. والدنيا غنت والزمان روق وكان من بختنا»، أغنية لحنها محمود الشريف وقدمتها وردة من كلمات الشاعر الغنائي سمير الطائر.