أحمد شوبير ومنصور ضمن مجلس إدارة نادي فيوتشر (كوكاكولا سابقا)

أعلنت شركة فيوتشر للاستثمار والتسويق الرياضي، استحواذها على نادي كوكاكولا، الصاعد حديثًا للمنافسة في الدوري الممتاز في قسمه الأول، بعد إنهاء موسمه في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية بالقسم الثاني، بعدما نجح في حصد 52 نقطة على مدار الموسم المنقضي، ليضع قدمه في الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، رفقة فاركو والشرقية للدخان، مع سقوط الثلاثي الإنتاج الحربي، وادي دجلة وأسوان إلى الدرجة الأدنى، للوجود في منطقة الخطر بجدول ترتيب المسابقة، التي حمل لقبها الزمالك.

تعرف على مجلس إدارة نادي فيوتشر «كوكاكولا سابقاً» ووضعت شركة فيوتشر التشكيل النهائي الخاص بمجلس إدارة النادي الصاعد حديثاً إلى الدوري الممتاز، استعداداً لمنافسة كبار الأندية، وعلى رأسها قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والذي ضم المهندس وليد زكي رئيسًا للنادي، على أن يصبح الإعلامي أحمد شوبير نائبًا له، والدكتور وليد دعبس أمينًا للصندوق، وفي العضوية كل من: «النائب علاء عابد، والمهندس محمد حلاوة والمهندس وائل طارق إسماعيل، والكابتن أيمن منصور والدكتور شريف الجبلي، والكابتن أحمد نجم».

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