أحمد شوبير: فوز النادي الأهلي نتاج جهد وعمل لسنوات طويلة

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن أداء النادي الأهلي كان مشرفا في مبارياته الأخيرة، حيث أنه كان متواجدا وبقوة في كأس العالم للأندية، في كل المباريات التي ظهر فيها، كما أن النادي مؤسسة يضرب بها المثل في الانضباط والحرص على الفوز: «النجاح بيجي بجهد وعمل لسنوات طويلة».

كل الفرق لعبت مباريتين في 9 أيام.. الأهلي لعب 3 مباريات

وأضاف «شوبير»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه بعد انتهاء المباراة، هاتف الكثير من لاعبي الفريق وأعضائه ومجلس إدارته لتهنئتهم على الفوز المستحق، بعدما قام لاعبي الفريق بضياع 3 فرص تهديفيه كبرى خلال مجريات المباراة الأخيرة له مع الفريق البرازيلي: «الأهلي هو أكثر فريق لعب في بطولة كأس العام للأندية، وكل الفرق لعبت مباراتين في 9 أيام، والأهلي لعب 3 مباريات».

حصول النادي على الميدالية البرونزية حلم يطمح له الكثير من الفرق المصرية

وأوضح أن حصول النادي على الميدالية البرونزية، حلم يطمح له الكثير من الفرق المصرية وغيرها حول العالم، وما نجح النادي الأهلي في تحقيقه، لم يفلح به الكثير من الأندية الأخرى.

وأكد أن لاعبي النادي الأهلي سيقفوا على منصة التتويج، بعد قليل، للتويج بالمركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية: «مبروك لمصر كلها، فرحة كبيرة جدا».