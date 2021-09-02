التعليم العالي: بدء الدراسة بالمعهد التكنولوجي للعلوم الصحية بالدقهلية

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القرار رقم 3775 لسنة 2020، الذي نصّ على بدء الدراسة بالمعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين - الدقهلية، والتابع لجمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية للعام الدراسي 2021/2022.

ونظام الدراسة في المعهد بحسب بيان عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، (2+2)، ويطبق اللائحة الموحدة للمعاهد الفنية الصحية الصادرة من وزارة الصحة والسكان رقم 407 لسنة 2017.

مد فترة الاستيلاء المؤقت على المعاهد الأربعة التابعة لجمعية الإنسانية لنهضة المجتمع

كما أصدرت الوزارة القرار رقم 3029 لسنة 2021، بمد فترة الاستيلاء المؤقت على المعاهد الأربعة التابعة لجمعية الإنسانية لنهضة المجتمع بالتجمع الخامس وهي:

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، المعهد العالي للفنون التطبيقية، المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات، المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية، لمدة عام ثان، يبدأ من 9/8/2021 أو انتهاء التحقات وإزالة أسباب الاستيلاء المؤقت.

ونشرت القرارات في الوقائع المصرية.