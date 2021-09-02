التعليم العالي تعتمد قائمة المتقدمين للمنح الدراسية الحكومية بـAUC

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قائمة الطلاب المتقدمين للمنح الدراسية الحكومية للدراسة بالجامعة الأمريكية في القاهرة بمرحلة البكالوريوس من المدارس الحكومية، والتجريبية، ومدارس STEM بعد اجتيازهم الشروط والقواعد المقررة بالجامعة.

952 طالبًا تقدموا للإعلان على الموقع الخاص بالمنح

وأشار عبدالغفار، في بيان عن وزارة التعليم العالي، إلى تقدم 952 طالبًا للإعلان على الموقع الخاص بالمنح، وتشكيل لجنة علمية لإدارة المنح الحكومية تضم عددا من الخبراء والأساتذة المتخصصين بالجامعات المصرية والمسؤولين من وزارة التعليم العالي، لاختيار أفضل المرشحين للحصول على المنح المقدمة من الجامعة الأمريكية، والتأكد من استيفاء الطلبات المقدمة للشروط المعلنة من الجامعة، وإجراء اختبارات القبول، والمقابلات الشخصية لمن استوفوا شروط المنحة.

إجراء مقابلات لـ44 متقدما للمنحة لتقييمهم

ومن جانبه، لفت الدكتور أشرف العزازي، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، إلى إجراء مقابلات لـ44 متقدما للمنحة لتقييمهم، وانتهت اللجنة إلى اعتماد قائمة الطلاب لـ30 طالبا أساسيا و14 احتياطيا من محافظات (المنوفية - الدقهلية - قنا - القاهرة - مطروح - الجيزة - القليوبية –الإسكندرية - الإسماعيلية - كفر الشيخ – طنطا- الفيوم- بنى سويف- جنوب سيناء- البحر الأحمر).

ومن شروط الإعلان، أن يكون المتقدم مصري الجنسية وملتحق بمدرسة عامة أو تجريبية أو STEM ومدارس النيل طوال سنوات التعليم الثانوي، وحاصل على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2020 - 2021 بمجموع درجات لا يقل عن 95% من المدارس الحكومية أو ما يعادلها، واجتياز الطلاب نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS) بحد أدنى 5.5 درجة، على أن تكون درجة الكتابة 5.5 أو اختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TOEFL) بحد أدنى للدرجات 62 ودرجة كتابة 17، وللاستمرار في المنحة الدراسية يجب على الطلاب الحاصلين على المنحة الحفاظ على معدل تراكمي 3.0 أو أعلى.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت برنامج المنح الدراسية الحكومية للدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بمرحلة البكالوريوس للعام الدراسي 2020/2021 عبر موقع الوزارة الإلكتروني في أغسطس الماضي.