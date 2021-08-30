خالد الطوخي يهدي وزير التعليم العالي درع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

استقبل خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد عمر أبو دوح، رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة، ورؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، لحضور اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بأكتوبر.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: سعداء بإجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة

وواكب انعقاد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، احتفال الجامعة بيوبيلها الفضي، ومرور 25 عاما على إنشائها، كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر.

وحرص وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، على تهنئة قيادات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعلى رأسهم الأستاذ خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، بمناسبة اليوبيل الفضى، كما وجه الشكر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على استضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، وحيى التربوية الراحلة الدكتورة سعاد كفافي صاحبة الفكرة واللبنة الأولى لبناء الصرح التعليمي المتميز، متمنيا التقدم والازدهار لهذا الصرح الكبير.

وفى هذا الإطار دعا الوزير خالد عبد الغفار، الاستاذ خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء لإلقاء كلمة بمناسبة احتفال الجامعة باليوبيل الفضى، واستهل الطوخى كلمته بالترحيب بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، والدكتور محمد حلمى الغر أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ورؤساء الجامعات الخاصة أعضاء المجلس، وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قائلا: «نتشرف بأن نلتقى جميعا فى رحاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التى نحتفل اليوم بمرور 25 عاما على إنشائها».

وزير التعليم العالى يهنىء الجامعة بيوبيلها الفضى

وقال خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، إنه من دواعي سروري أن يتزامن عقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التي انشأتها التربوية الراحلة الدكتورة سعاد كفافي منذ ربع قرن، حيث حلمت حينها، بأن تبني صرحا تعليميا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، صرح تعليمي يتفاعل بشكل مباشر مع المجتمع ويساهم في بناء الإنسان.

وأضاف: «اليوم وبعد مرور 25 عاما على إنشاء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، هاهو حلم التربوية الراحلة الدكتورة سعاد كفافي يتحقق ويصبح واقعا ملموسا حيث تحتضن اليوم الجامعة، هذا الاجتماع الهام، الذي يضم كوكبة من الشخصيات المرموقة والمعنية بالعملية التعليمية في مصر، وهو المجال الذي يحظى باهتمام بالغ من الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إيمانا منه بالدور المحوري والهام، الذى يلعبه التعليم الخاص من أجل تحقيق النقلة النوعية، والتي يعيشها المجتمع المصري من مختلف الاتجاهات وعلى كل الأصعدة.

وأكد رئيس مجلس الأمناء، أن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية وانعقاده بحرم الجامعة يمثل قيمة مضافة لاحتفال الجامعة باليوبيل الفضي، بل يمنح أسرة الجامعة دفعة قوية لأن تكون أكثر إصرار على المضى قدما نحو تحقيق المزيد من النجاح والتفوق والالتزام بالمبادى التي أرستها الجامعة منذ 25 عاما الراحلة الدكتورة سعاد كفافي.

وأشار إلى أن الكلمات تعجز عن وصف ما يشعر به من مشاعر، وتختلط لديه أحاسيس الزهو، بما حققته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على مدار 25 عاما من التحديث والتطوير المستمر لمناهج التدريس بما بواكب التطور الهائل لمنطومة التعليم الجامعي الخاص في مصر.

وأعرب رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن امتنانه لوزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار على دعمه الكامل لمنظومة التعليم الجامعى، بما يترجم على أرض الواقع اهتمام القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بالتعليم الجامعى الخاص وذلك من أجل خلق جيل جديد من الخريجين مؤهل ومتسلح بالعلم وجاهز لاقتحام سوق العلم في الداخل والخارج ومجهز على أعلى مستوى من الاحترافية، مختتما كلمته بالدعاء إلى الله أن يوفق الجامعات الخاصة المصرية بتقديم مستوى تعليمي راقي يسير وفق منظومة الدولة وبما يليق مع الجمهورية الجديدة التي تعتمد في دعائمها على العلم والعمل والإخلاص تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وعلى هامش الزيارة، أهدى خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، درع الجامعة والمصحف الشريف، كما قام أهداه أحدث اصدراته وهو كتاب «أفكار لبلادي»، الذى يتناول من خلاله عدة قضايا اجتماعية واقتصادية.