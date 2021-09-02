دفعة 2017 مندوب مساعد يؤدون اليمين القانونية (صور)

أدت دفعة 2017 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، منذ قليل، اليمين القانوينة أمام المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، والمستشار طه كرسوع، أمين عام مجلس الدولة.

دفعة 2016 أدت اليمين القانونية أمس الأربعاء

وأمام المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، وسط حضور من أهالي المرشحين، أدت دفعة 2016 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، اليمين القانوينة، أمس الأربعاء.

ووفق بيان صادر أمس عن إدارة المجلس، تحدد لأداء القسم للمعينين بالقرار الجمهوري رقم 327 لسنة 2021 من دفعة 2016، واليوم الخميس للمعينين بالقرار الجمهوري رقم 328 لسنة 2021 من دفعة 2017.

وهنأ رئيس مجلس الدولة، الأعضاء دفعة 2016 بتعيينهم، وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية، والإطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية، مشددًا على ضرورة محافظتهم على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي والتقاليد القضائية الراسخة داخل العمل وخارجه، والنأي عن الشبهات.

رئيس مجلس الدولة يلتقط الصور التذكارية مع المستشارين الجدد

والتقط رئيس المجلس صورة تذكارية مع المندوبين المساعدين دفعة 2017، بقصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة، في أثناء مراسم حلف اليمين القانونية، ورافقه في أثناء ذلك المستشار طه كرسوع، أمين عام المجلس.

وشهد مكان الانعقاد اليوم حضورًا مكثفًا لأهالي المندوبين الجدد، الذين ارتدوا الأوشحة القضائية، وانطلقت الزغاريد مع بدء الاحتفال بمراسم حلف اليمين.

رئيس المجلس: نشكر الأسر التي ربت وتحملت المشقة

وفي كلمة مقتضبة له اليوم الخميس خلال مراسم الحفل، قال المستشار محمد حسام الدين،: «نشكر الأسر التي ربت وتحملت المشقة وجميع الزملاء الجدد متفوقين»، مؤكدا: «ستكونوا إضافة لمجلس الدولة».