محلل سياسى فلسطينى لـ«الوطن»: مصر تضع خطوطا أساسية للقضية الفلسطينية

قال الدكتور عبد المهدى مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي ستجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، تحمل في طياتها مؤشرا مهما لأمرين، أولهما أن هناك حراكا دوليا مهما يتعلق بتغيير في السياسة تجاه القضية الفلسطينية تمهيدا لمسار سياسي مستقبلي بهدف تذليل كل العقبات للانتقال لمرحلة جديدة.

مطاوع: الدور المصرى هام ومحورى للقضية الفلسطينية

وأضاف مطاوع لـ«الوطن»: «أن الأمر الثانى يتمثل في الدور المصرى المهم والأساسى الذي سيكون واضحا بهدف التصعيد والتحريك في المؤسسات الدولية واستئناف مفاوضات السلام وترتيبات فلسطينية داخلية وترتيبات تتعلق بعلاقة فلسطين مع إسرائيل».

وتابع: «مصر سيكون عليها دور مهم في ثلاثة ملفات هامة للغاية، وهي ضمان التهدئة في الفترة القادمة، ودعم السلطة الفلسطينية ووضع خطوط أساسية للقضية الفلسطينية، وملف الانتخابات الفلسطينية التي أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أنه لن يتم إجراء أي انتخابات دون القدس المحتلة، ورفضه للأفكار التي تنادي بإجرائها عن طريق الهاتف أو الإنترنت، وأنه لا بد وأن تكون صناديق الاقتراع داخل القدس كما حدث في جميع الانتخابات السابقة، لتأكيد سيادتنا على أرضنا».

قيادة مصر ستؤثر على حكومة إسرائيل للتعامل مع السلطة

وأوضح: أن هناك هدفا مهما جدا للقيادة المصرية في التأثير على الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت، للتعامل مع السلطة الفلسطينية، أو التسهيلات المقدمة لقطاع غزة الفلسطيني.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ثمن الجهود التي تبذلها مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومواقف مصر الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ودورها الريادي بخدمة القضية الفلسطينية، وأهمية الاستمرار في التنسيق والتواصل الدائم بين البلدين، مؤكدا استمرار التنسيق الأخوي بين فلسطين ومصر، بما يخدم مصالح الأمة وقضاياها المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».