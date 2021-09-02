أمين سر «فتح» لـ«الوطن»: مصر تتبنى القضية الفلسطينية على كل المستويات

قال الدكتور محمد غريب، أمين سر حركة «فتح» الفلسطينية في القاهرة، إن مصر تعد الدولة العربية الكبيرة التي تتبنى القضية الفلسطينية دائما على كل المستويات، مضيفا: «أن القضية الفلسطينية تعد هما كبيرا من هموم مصر التي تحمل مسؤوليتها على عاتقها».

غريب: التنسيق بين مصر والأردن وفلسطين منذ فترة طويلة

وأضاف غريب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أن القمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن تأتي ضمن التنسيق الدائم بين مصر والأردن وفلسطين بشأن عملية السلام، كما أن تنسيق المواقف بين الأشقاء الثلاثة ليس وليد اللحظة بل ممتد منذ فترة طويلة وعلى كل المستويات».

وتابع: «الرئيس محمود عباس أبو مازن يثمن دائما الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومواقف مصر الداعمة لحقوق شعبنا المشروعة ودورها الريادى بخدمة القضية الفلسطينية، وأهمية الاستمرار في التنسيق والتواصل الدائم بين البلدين، ويؤكد على استمرار التنسيق الأخوى بين فلسطين ومصر، بما يخدم مصالح الأمة وقضاياها المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية».

خطاب أبو مازن في الأمم المتحدة يتضمن الرؤية الفلسطينية لعملية السلام

وأوضح غريب، أن خطاب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، سيتضمن الرؤية الفلسطينية لعملية السلام، حيث عاد الحديث مرة أخرى عن حل الدولتين، بعدما سقطت جميع الأطروحات القديمة خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وأشار أمين سر حركة «فتح» الفلسطينية، إلى أن التنسيق بين مصر والأردن وفلسطين يأتي للتحرك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيتناول الرئيس أبو مازن مع الرئيس السيسي والملك عبدالله الأحداث التي مرت بها مدينة القدس المحتلة والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة الفلسطيني وملف إعادة الإعمار للقطاع الفلسطيني الذي تتبناه مصر، كما سيتم استعراض نتائج اللقاءات الأمريكية الفلسطينية ولقاء الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن مع الجانب الإسرائيلى.