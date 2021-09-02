قيادى بـ«فتح» لـ«الوطن»: القمة الثلاثية فى مصر ستحرك عملية السلام

قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس المفتوحة، إن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية والتي ستجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن تأتي في إطار ترتيب الدول العربية للأوراق قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وترتيب الأفكار العربية وكلمات الزعماء الثلاثة أمام الجمعية العامة.

الرقب: عملية السلام متوقفة منذ 2014

وأضاف الرقب لـ«الوطن»: «ستكون هناك مبادرة لتشجيع الولايات المتحدة الأمريكية لعقد مؤتمر دولي من أجل القضية الفلسطينية وتحريك عملية السلام المتوقفة منذ عام 2014».

وتابع: «ما يصل إلينا من وسائل الإعلام الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينيت ليس لديها الرغبة في تحريك الملف السياسي المتعلق بالقضية الفلسطينية».

القمة الثلاثية ستتناول ملفي الانتخابات والمصالحة

واختتم الرقب حديثه قائلا: «القمة الثلاثية اليوم بين الرئيس السيسي والملك عبدالله والرئيس أبو مازن ستتناول ملف الانتخابات الفلسطينية والمصالحة الفلسطينية - الفلسطينية وقضايا المنطقة بوجه عام».

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، قال فى تصريح سابق: إن المصالحة الفلسطينية متوقفة حيث أجريت مباحثات كثيرة في عدد من العواصم العربية وغير العربية، مؤكدا ضرورة اعتراف حركة حماس بالشرعية الدولية وأنه إذا اعترفت بتلك الشرعية سيكون في الاستطاعة تشكيل حكومة وحدة وطنية فورا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة الالتزام بمبادرة السلام العربية: «أن القمة الفلسطينية المصرية الأردنية ستناقش الاستراتيجية الدولية وكيفية التحرك في العالم والمجتمع العربي أيضا، لأن مصر والأردن لهما تأثير على المستوى الإقليمي والدولي».

وأوضح أبو مازن: أن موقف الإدارة الأمريكية الحالية موقف جيد، وهي مع حل الدولتين وعدم التوسع الاستيطاني، وضد الأعمال أحادية الجانب، وأعلنت عن قرارها بإعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية.