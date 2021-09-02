تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال توسعة «الدائري».. يبدأ العمل بها السبت

عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة، بالتزامن مع تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري في الوصلة من مناطق السلام وحتى أعلى المرج، ما يستلزم تنفيذ أعمال الغلق الكلي لشارع محطة المرج الغربي، مع إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

التحويلات المرورية لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري

- القادم من المرج القديمة يسلك شارع الصرف الصحي فيسارا أسفل الطريق الدائري من داخل موقف العريش المرج.

- القادم من شارع 23 يوليو يسلك شارع محمد نجيب فيسارا أسفل الطريق الدائري خلف محطة مترو أنفاق المرج.

ويبدأ العمل بهذه التحويلات، بحسب بيان عن وزارة الداخلية، اعتبارا من يوم السبت الموافق 4/9/2021 ولمدة شهر، على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل.

كما تنسق الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية والتجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.