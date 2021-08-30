«بحد أدنى 1800 جنيه».. رسوم ترخيص السيارات في قانون المرور الجديد

تزايدت التساؤلات بشأن تباين رسوم تراخيص السيارات مع تطبيق قانون المرور، والتي تنقسم إلى تكاليف أو قيمة محتويات إجبارية للسيارة أو رسوم مقررة أو ضريبة تتفاوت وتختلف حسب موديل السيارة والسعة اللترية بحسب الفئات التي حددها قانون المرور الجديد 2021.

وتكشف «الوطن» من خلال نص قانون المرور الأسباب وراء هذا التفاوت في تكاليف وقيمة ترخيص السيارة.

رسوم الترخيص في قانون المرور الجديد 2021 تبدأ بقيمة ثابتة 1800 جنيه

تبدأ قيمة رسوم تراخيص السيارات في قانون المرور الجديد بداية من العام الحالي 2021 بحد أدنى 1800 جنيه عن السنة الواحدة، وهي رسوم ثابتة، لكن هذه القيمة تزداد حسب مدة الترخيص من سنة إلى 3 سنوات أو الضريبة حسب موديل السيارة وسعتها اللترية.

ويشترط دفع التأمين الإجباري الخاص بقيمة 300 جنيه في السنة إضافة إلى 225 جنيه قيمة تركيب الملصق الإلكتروني و400 جنيه التسجيل الإلكتروني و210 جنيهات لحقيبة الاسعافات والمثلث العاكس.

ملف التجديد لترخيص السيارات

وتتضمن المصروفات أيضًا قيمة أخذ بصمة موتور وشاسيه للسيارة من المهندس المتخصص وقيمة ملف التجديد من قسم المرور حسب الفترة التي يريدها مالك السيارة للترخيص والتي تبدأ من سنة وتصل لـ3 سنوات.

وبحسب القانون، يضاف 125 جنيهًا قيمة الاطلاع على «أورنيك» الفحص الخاص بالسيارة وفاتورة شراء بوكس الإسعاف و300 جنيه قيمة طفاية حريق من المرور في حالة عدم تواجد طفاية حريق.

ضرائب على 5 فئات من السيارات وفق السعة اللترية

ومن أبرز ما يضاف إلى تكاليف ترخيص السيارة الضريبة المقررة على السيارات وفق الموديل والسعة اللترية، وتمّ تقسيمها كالتالي:

- ضريبة سنوية على السيارة أقل من 1000 سي سي تبلغ 225 جنيهًا في السنة.

- ضريبة سنوية على السيارات أعلى من 1001 سي سي وأقل من 1300 سي سي بقيمة 350 جنيهًا.

- ضريبة سنوية على السيارة التي تزيد على 1301 وتقل عن 1600 سي سي بقيمة 750 جنيهًا.

- أما السيارة التي أعلى من 1601 وأقل من 2000 سي سي تصل ضريبتها 3 آلاف جنيه.

- والسيارة التي تزيد على 2001 وأقل عن 2500 سي تصل قيمة الضريبة فيها بنسبة 2.5% من السيارة.