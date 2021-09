دليل وظائف أمازون مصر.. الشروط ورابط التقديم

تبحث شركة أمازون العالمية، عمن يشغل 90 تخصصا لديها في مصر، بعدما أعلنت يوم أمس، عن تحويل مسمى موقع الشركة في مصر من «سوق دوت كوم» إلى «أمازون مصر»، وقد حظيت وظائف أمازون مصر، باهتمام كبير من الشباب، حيث قالت مصادر بالشركة، إنها بدأت بالفعل في تلقي الطلبات على وظائف أمازون مصر.

وظائف أمازون مصر محل اهتمام كبير من الخريجين

وظائف أمازون مصر، تشمل عاملين في مجالات الإشراف والحسابات والبرمجيات، وتضمنت ضوابط العمل في تلك الوظائف إمكانية الانتقال للعمل بأي دولة أو فرع للشركة، مثل دول آسيا أو الاتحاد الأوروبي.

ويمكنكم الاطلاع على كافة التفاصيل بشأن وظائف أمازون مصر على الموقع..اضغط هنا.

وظائف أمازون مصر

وتشمل وظائف أمازون في مصر تخصصات:

- مدرب عمليات.

- مراجع محتوى فرنسي.

- مهندس تطوير برمجيات.

- مهندس تقنية المعلومات.

- إدارة الحساب مساعد.

- مدير بائع أول.

- أخصائي بصائر وتحليلات.

- اتصال محطة التسليم.

- معاون خدمة عملاء.

- متحدث باللغة الإنجليزية.

-اخصائي تحقيق.

وهناك وظائف ترتبط بعمليات الائتمان، وهي:

- رئيس فريق التحقيق.

- مشرف محطة الوردية الوسطى.

- مدير برنامج أول.

- مدير برامج جديدة.

- رئيس السياسة العامة.

مدير تخطيط الضرائب غير المباشرة.

وظائف أمازون مصر محل بحث يومي من قبل الشباب

وتشمل وظائف أمازون مصر، مدير التدريب - خدمة العملاء في الشرق الأوسط، شريطة أن يتمتع بإجادة اللغة الإنجليزية والعربية، مهارات الاتصال تحدثا وكتابة، ولديه أكثر من 4 سنوات من الخبرة في وظيفة التدريب، والتي لا تقل عن سنتين كمدير تدريب، وأن يكون حاصلاً على درجة الماجستير - البكالوريوس و / أو الشهادات في الاتصال أو التعليم أو مجال ذي صلة، وممتاز في حل المشكلات مع مهارات تحليلية قوية يمكنه تقديم مقاييس متقدمة باستخدام الأدوات.

وتشمل وظائف أمازون مصر، أيضاً محلل بيانات، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في أي تخصص كمي مثل علوم الكمبيوتر أو الإحصاء أو الرياضيات أو الكمية أو أي مجال ذي صلة، ولديه أكثر من 3 سنوات من الخبرة في العمل في بيئة التحليلات أو ذكاء الأعمال، ويتمتع بالخبرة الفنية فيما يتعلق بنماذج البيانات، وتطوير تصميم قواعد البيانات، بالإضافة إلى مهارات الاتصال الكتابي واللفظي الفعال في اللغة الإنجليزية.

أمازون مصر طلبت بائعين ومديرين ومشرفين

وضمت وظائف أمازون مصر، وظيفة مدير أول مبيعات، ويجب أن يكون حاصلاً على درجة البكالريوس ولديه أكثر من 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة في مجال بيع الأزياء بالتجزئة، ومهارات قيادة فرق التشغيل والمشاريع بشكل غير مباشر، والاهتمام الشديد بالتفاصيل والقدرة المثبتة على إدارة الأولويات المتنافسة المتعددة في وقت واحد.

كما شملت وظائف أمازون مصر، محاسب في إدارة الحسابات، واشترطت للوظيفة، أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في أي تخصص، ولديه مهارات اتصال ممتازة في اللغتين العربية والإنجليزية كتابة وشفوية مع القدرة على مواجهة الشركاء الخارجيين والداخليين بطريقة مهنية وناضجة، والرغبة في العمل في بيئة سريعة الخطى مليئة بالتحديات، وأن يكون ملماً بـ Microsoft Office.

ومن بين وظائف أمازون مصر، وظيفة مدير حسابات، وأن يكون حاصلاً على بكالوريوس، ويفضل أن يكون ذلك في إدارة الأعمال، وأكثر من 5 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة، ومهارات اتصال ممتازة في اللغة العربية المكتوبة والشفوية + اللغة الإنجليزية مع القدرة على مواجهة الشركاء الخارجيين والداخليين بطريقة مهنية وناضجة، وملم بـ Microsoft Office، ولديه رغبة في العمل ببيئة مليئة بالتحديات.

مهندس تطوير برمجيات من بين وظائف أمازون مصر

وطلب موقع أمازون مصر، مهندس تطوير برمجيات، شريطة أن يكون حاصلاً على بكالوريوس / ماجستير في علوم الكمبيوتر أو خبرة معادلة، ولديه أكثر من سنتين من الخبرة المهنية في تطوير البرمجيات، وإتقان لغة برمجة حديثة واحدة على الأقل، مثل Java أو C / C ++ أو C ، مع مهارات تصميم وتطوير البرمجيات القوية، كما طلب موقع أمازون مصر، مدير سياسات عامة، ويكون لديه خبرة -15+ عامًا في السياسة العامة والدعوة ذات الصلة، على سبيل المثال ضمن السياسة العامة للشركات والعلاقات الحكومية، في الإدارة العامة، والجمعيات التجارية أو المنظمات غير الحكومية، مع الطلاقة في الكتابة والتحدث باللغتين العربية والإنجليزية.

وشملت الوظائف غير القيادية في أمازون مصر، عملاء بيع، يشترط فيهم، الحصول على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر والرياضيات والهندسة، ولديهم خبرة في برامج إكسيل، والتحدث بالعربية.

يذكر أن شركة أمازون العالمية قررت الاستثمار في السوق المصري لتعزيز التجارة الإلكترونية، حيث أعلنت عن إطلاق موقع أمازون مصر، وهو الأمر الذي سينعكس على الشركات والبائعين المحليين ويجذب مئات الوظائف، وقالت الشركة في بيان رسمي عبر موقعها، إنه يمكن لراغبي الالتحاق بأي من الوظائف التقديم وإرسال السيرة الذاتية من خلال الموقع الرسمي لشركة أمازون.