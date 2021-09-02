تحرير 267 محضر إشغال ومرافق خلال شهر في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنَّه تمّ تحرير 267 محضر إشغالات ومرافق خلال الحملات المستمرة على مراكز وأحياء المحافظة، خلال شهر، بالتنسيق والتعاون مع قسم شرطة المرافق ورؤساء المراكز والاحياء، لافتًا إلى استمرار حملات الإشغالات ورفع وإزالة المرافق والتعديات على حرم الطريق والتي تؤثر على حركة المرور ما يخلق معها اختناقات مرورية فضلًا عن استمرار الحملات الدورية لرفع وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين.

الحملات بالتنسيق مع شرطة المرافق

وأشار محافظ أسيوط، في بيان صادر اليوم، إنَّ الحملات تأتي بالتنسيق مع شرطة المرافق برئاسة العقيد تامر حامد موسى رئيس قسم شرطة المرافق بالتعاون والتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي الاشغالات والمرافق بالوحدات المحلية.

محافظ أسيوط يناشد المواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية

كان محافظ أسيوط، قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335، حيث تمّ تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أي حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة 2135858/ 088 أو رسائل واتس آب 01000623873.