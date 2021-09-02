بعد تصدره «التريند».. مواعيد عرض مسلسل صالون زهرة عبر «شاهد»

يبحث عدد كبير من المشاهدين عن مواعيد عرض مسلسل «صالون زهرة»، بطولة نادين نسيب نجيم، والذي تصدر «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض حلقات المسلسل الأولى على منصة «شاهد» الإلكترونية.

مواعيد عرض مسلسل صالون زهرة

تبدأ مواعيد عرض مسلسل صالون زهرة في تمام الساعة الـ12 بعد منتصف الليل على منصة «شاهد»، حيث تذيع حلقتين متتاليين الخميس من كل أسبوع على منصتها الإلكترونية، حيث يتكون المسلسل من 15 حلقة وبدأ عرضه في 19 أغسطس الماضي.

ويواصل المسلسل عروضه للأسبوع الثالث على التوالي، حيث عرضت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، الحلقتين الخامسة والسادسة، على أن يعرض يوم الخميس المقبل الموافق 9 سبتمبر، الحلقتين السابعة والثامنة.

قصة مسلسل صالون زهرة

تدور أحداث مسلسل صالون زهرة في 15 حلقة، في إطار كوميدي رومانسي، حول «زهرة» صاحبة صالون تجميل بمنطقة شعبية، وتنقلب حياتها رأسا على عقب بدخول «أنس» الذي يعمل في تهريب الأموال إلى حياتها، بهدف الحصول على مقعد ملئ بالنقود أرسله بالخطأ إلى صالونها، ومع شكوكها فيه تقوم بتركيب كاميرات لمعرفة السر وراءه، لتتوالى الأحداث بعدها.

مسلسل صالون زهرة من بطولة نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، فادي ابي سمرا، جنيد زين الدين، لين غرة، تأليف ندين جابر وإخراج جو بوعيد.

وعن ملامح شخصية «زهرة»، أوضحت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم: أنها متمردة وقاسية وذلك بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها، الأمر الذى جعلها مناصرة للنساء وتعتبرها السيدات في الحي الملاذ الآمن لهن، لذلك ممنوع على الرجال الدخول إلى صالون التجميل الخاص بها، بينما تبدأ «زهرة»، الإحساس بمشاعر غير مفهومة مع دخول «أنس» إلى عالمها.

وعبرت نادين عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» عن سعادتها بتصدر المسلسل الـ«تريند» على منصات التواصل الاجتماعي، قائلة: «شكراً كتير على الأصداء الحلوة، وشكرا أنكم استمتعتوا بالقصة ومبسوطة إنه رسمت ضحكة على وجوهكم بعيداً عن المشاكل اللي عم نعيشها كل يوم».