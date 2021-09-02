مطار مطروح يستقبل ثاني طائرة شارتر من رومانيا تقل 169 سائحا (صور)

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن مطار مرسي مطروح الدولي استقبل، اليوم الخميس، رحلة طيران شارتر على متنها 169 سائحا قادمين من دولة رومانيا، ليصل إجمالي عدد الرحلات التى تم استقبالها مع بدء موسم الصيف السياحى إلى 15 رحلة طائرة سياحية منها 2 رحلة من رومانيا و13 رحلة أخرى من دولة كازاخستان بإجمالي عدد 2147 سائحا، وذلك استمرارا لتدفق حركة السياحة الخارجية والداخلية على محافظة مطروح.

استقبال السائحين في مطار مطروح بالورود

وقال محافظ مطروح، إنه العاملين في مطار مطروح الدولي استقبلوا السائحين بالورود بالتنسيق مع مكتب وزارة السياحة، وتوزيع البروشورات والخرائط السياحية مع التنسيق مع الفنادق المستضيفة وإعداد برامج الزيارات لأهم المعالم السياحية والتاريخية وغيرها وذلك من خلال الهيئات السياحة بالمحافظة بالاشتراك مع هيئة تنشيط السياحة والشركة المنظمة للرحلات السياحية وتفويجها من خارج مصر إلى مرسى مطروح مباشرة، مع متابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال مديرية الصحة بمطروح.

تنوع المقومات السياحية في مطروح تجذب السياح الأجانب

وأضاف المحافظ، أن محافظة مطروح تتنوع بها مقومات السياحة كالرحلات والسفارى والسياحة العلاجية والترفيهية والآثرية وغيرها، ما يجذب إليها السائحين الأجانب والعرب، بالإضافة إلى السياحة الداخلية للاستمتاع بما تتمتع به شواطئها ذات الشهرة العالمية كروميل وعجيبة وكليوباترا والغرام وغيرها من رمال بيضاء ومياه فيروزية خاصة مرسي مطروح والعلمين وسيوة، بالإضافة إلى الطقس المعتدل الساحلى في مرسى مطروح والعلمين والساحل الشمالي، وتمتع المحافظة بالأمن والأمان وجميع الخدمات متواجدة بها.