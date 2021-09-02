حازم سمير: شخصية «صديق منسي» الأصعب في حياتي.. والتقيته 5 ساعات

قال الفنان حازم سمير، إن مشاركته ضمن فريق عمل مسلسل الاختيار، جاءت من خلال عرض شركة الإنتاج تفاصيل العمل والشخصية التي يجسدها، مضيفا: «تربيت على المسلسلات الوطنية والدينية والتاريخية وكنت أفتقد وجود هذه الأعمال، وبالتالي كان المشاركة في عمل وطني بالنسبة لي أمر مهم للغاية».

أصعب شخصية جسدها

وأضاف سمير خلال حواره ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أن شخصية «المحامي رأفت»، التي جسدها في المسلسل كانت من أصعب الشخصيات التي جسدها في حياته، كونها شخصية حقيقية: «التقيته أكثر من مرة في جلسات مطولة، فقد كان الصديق المقرب للشهيد أحمد منسي، وعلمت طريقة الحديث بينهما، وكان متعاونا معى، والتقيته نحو 5 ساعات تقريبا، وبعد أول حلقة اتصلت بي ابنته وقالت لي أنا شايفة بابا في التلفزيون».

بدايته الفنية

وعن بدايته الفنية أوضح: «كانت بعد المرحلة الجامعية، رغم أنه كان عضوا في مسرح الجامعة، حيث لم يكن يتخيل أن يصبح فنانا، فقد كان حريصا على دراسته الأكاديمية»، مضيفا: «بالصدفة، مساعدة مخرج فريق المسرح بالكلية كانت صديقتي وكانت تشتكي لي من أنها تريد شخصا لكي يلعب دورا معينا، وطلبت مني أن أقرأ السيناريو وقالت لي إنني سأؤديه، ورفضت في البداية لأنني كنت أتدرب كمرشد سياحي، لكنها أصرت، وبالفعل شاركت في التمثيل، بعدما كنت أعمل في الإعلانات».

وأردف: «رحلتي غريبة فقد درسة بجامعة حلوان في كلية سياحة وفنادق بقسم الإرشاد السياحي، وشاركت في مسرح الكلية، ثم مسرح الهناجر، وبعدما تخرجت كنت في حاجة إلى العمل للحصول على دخل، وحصلت على فرصة لكي أعمل في شركة إنتاج كمشرف على أعمال ما بعد التصوير، وعملت في المونتاج لمدة 11 سنة».

وحول مشاركته في مسلسل وجه القمر، كأول عمل فني، أمام النجمة الراحلة فاتن حمامة أكد: أن هذا المسلسل كان في عام 1998 ولم يكن التحق بالعمل في المونتاج وقدم مسرحية واحدة فقط: «لم التقيها أثناء العمل، لكنني التقيت بالفنان أحمد رمزي والفنان الفيشاوي، كنت خائفا للغاية من العمل مع هؤلاء النجوم، لكن الجميع كان متعاونا معا واستقبلني بشكل جيد وساعدني».