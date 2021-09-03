تفاصيل فيلم «عودة طاقية الإخفاء» لأحمد الفشاوي

انتشر الأيام الماضية أخبار عن تعاقد الفنان أحمد الفيشاوي على فيلم سينمائي جديد بعنوان «عودة طاقية الإخفاء»، تأليف دكتور يوسف حسن، ومن إخراج عصام عبدالحميد.

من جانبه كشف المخرج عصام عبدالحميد لـ «الوطن»، عن التفاصيل المبدئية لـ فيلم «عودة طاقية الإخفاء»، قائلا: «الفيلم ليس امتدادا للفيلم القديم، والعمل الجديد يعتمد على الإطار الكوميدي، ولكن يتم الاستعانة ببعض المشاهد من الفيلم القديم».

وتابع «الفيلم يواكب العصر، ويتكون من مجموعة قصص مختلفة تربطهم الأحداث ببعضهم»، أما بخصوص أبطال الفيلم، رد «عبدالحميد»، قائلا: «لم يتم التعاقد مع الفنانين بشكل راسمي إلا مع الفنان أحمد الفيشاوي».

ويلعب دور البطولة النسائية أكثر من بطلة ولم يتم الاستقرار عليهن حتى الوقت الحالي، ومن المقرر أن يتم التعاقد مع جميع أبطال العمل في نهاية شهر سبتمبر.

فيلم «طاقية الإخفاء»، شارك فيه عدد من الفنانين منهم عبدالمنعم إبراهيم، توفيق الدقن، زهرة العلا، برلنتي عبدالحميد، أحمد فرحات، جورج يوردانيدس، ومن تأليف وإخراج نيازي مصطفى.

قصة الفيلم طاقية الإخفاء

تدور قصة الفيلم حول ظهور العفريت، بسبب لهو أحمد فرحات شقيق عبدالمنعم إبراهيم في معمل والده، فيحترق العفريت مخلفا بودرة تخفي ماتقع عليه، تتعرض طاقية لهذه البودرة وتكتسب خاصية تخفي من يرتديها، ليكتشف «عصفور» قدرات الطاقية، فيقوم باستعمالها، لكن يكتشف عدوه السر، ويبدأ باستخدام الطاقية ضده.

أعمال قادمة لـ «أحمد الفيشاوي»

ينتظر أحمد الفيشاوي عرض أكثر من عمل خلال الفترة المقبلة منهم أفلام «30 مارس، ريستا، قمر 14».

فيلم« 30 مارس»، من المقرر عرضه يوم 8 ستبمبر الجاري، في جميع دور العرض، بطولة أحمد الفشاوي، أسماء أبو اليزيد، دينا الشربيني، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، محمد علي رزق.