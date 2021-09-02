القبض على المتهم باغتصاب فتاة معاقة ذهنيا في مزرعة بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، من ضبط عامل بمزرعة دواجن، لقيامه بالاعتداء جنسيا على فتاة معاقة ذهنيا بإحدى قري مركز أجا.

اتهام عامل باغتصاب فتاة معاقة ذهنيا

وكان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من المدعو «ع ع. 60 سنة»، عام عامل زراعي ومقيم بإحدى القري دائرة المركز وبرفقته ابنته «ر.» 32 سنة، معاقة ذهنيا ومقيمة لدى أسرتها بذات القرية واتهم المدعو «محمد خ. م.» 26 سنة، عامل بمزرعة دواجن ومقيم منطقة «بولاق الدكرور» بمحافظة الجيزة باغتصاب نجلته.

بلاغ والد الفتاة ضد العامل

وأكد الوالد في بلاغه أن المتهم استدرج ابنته إلى المزرعة محل عمله والكائنة بذات القرية وتعدى عليها جنسيا، مستغلا إعاقتها.

القبض علي المتهم

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا من ضبط المتهم، وبمواجهته في محضر الشرطة اعترف بارتكاب الواقعة، وأحيلت المذكورة إلى مستشفى أجا المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6204 لسنة 2021 إداري مركز أجا، وجار العرض على النيابة العامة.