ضبط المتهم باستدراج طفل وهتك عرضه في الدقهلية

اتهم سائق «توك توك» بإحدى قرى مركز طلخا في محافظة الدقهلية، «فلاح» باستدراج نجله تلميذ بالصف الخامس الابتدائي، إلى أرض زراعية زمام القرية ومحاولة هتك عرضه.

ضبط المتهم

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز طلخا، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف، بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

اتهام فلاح بهتك عرض طفل

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا بحضور المدعو «ع.»، 48 سائق توك توك ومقيم بإحدى قري دائرة المركز وأبلغ بقيام المدعو «محمد ر.»، 19 سنة فلاح، ومقيم بذات القرية باستدراج نجله «ع.»، عمر 9 سنوات، تلميذ بالصف الخامس الابتدائي إلى أرض زراعية زمام القرية ومحاولة هتك عرضه.

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز طلخا، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف، في محضر الشرطة، بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10330 جنح مركز طلخا لسنة 2021، وجار العرض على النيابة العامة.

مسن يستدرج الأطفال بالأفلام الإباحية

يذكر أن قرية جديدة الهالة مركز المنصورة، شهدت استدراج مسن لعدد 4 أطفال إلى منزله وتحرش بهم جنسيا، بعدما عرض عليهم فيلما إباحيا رغم صغر سنهم، وتقدمت 4 أسر بشكاوى ضده في مركز شرطة المنصورة.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الأطفال، للاستدلال بها، والذين أكدوا بقيام المتهم باستدراجهم لمنزله بحجة شراء حلويات، وعرض عليهم فليم لإباحي، ثم طلب منهم خلع ملابسهم وخلع ملابسه وتحرش جنسيا بهم.