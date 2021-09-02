13 معلومة عن خطة الجامعة الأمريكية بالقاهرة لبدء الدراسة وجها لوجه

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بدء أعمال الدراسة للعام الجديد 2021 / 2022 الأحد المقبل 5 سبتمبر، وذلك وجها لوجه، وعودة الدراسة بالحرم الجامعي لطبيعتها، وكشفت الجامعة عن الإجراءات التي اتخذتها لبدء أعمال الدراسة للعام الجديد.

وتستعرض «الوطن» معلومات عن الجامعة الأمريكية وخطتها لبدء العام الدراسي الجديد:

1- تبدأ الدراسة في حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة لفصل الخريف الدراسي 2021 وجهاً لوجه يوم الأحد 5 سبتمبر، بعد أكثر من عام من التدريس عن بعد والتعليم الهجين بسبب جائحة كورونا.

2- الجامعة الأمريكية بالقاهرة هي الجامعة الأولى في مصر التي تستأنف الدراسة وجهاً لوجه لخريف 2021 حسب خطة صارمة لعودة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين لضمان أمن وسلامة مجتمع الجامعة.

3- تتضمن هذه الخطة تسهيل تلقي مجتمع الجامعة لقاح كورونا، وإجراء تحاليل أسبوعية للأجسام المضادة للأفراد الذين لم يتلقوا اللقاح والالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي في الحرم الجامعي وداخل جميع الفصول الدراسية.

4- لضمان تلقى جميع أفراد مجتمع الجامعة اللقاح، بدأت الجامعة في وقت مبكر من شهر يونيو بإجراء جولات لقاح جماعية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالتنسيق مع وزارة الصحة. وكانت الجولة الأولى في أرض المعارض بمدينة نصر ثم تبعها جولات أخرى في حرم الجامعة بالقاهرة الجديدة بالتعاون مع الوزارة.

برنامج تحليل أسبوعي لمن لم يتلقوا لقاح كورونا

5- لضمان سلامة الأقلية من أعضاء مجتمع الجامعة الذين لم يتلقوا اللقاح، بسبب إعفاء طبي أو أنهم أقل من 18 عاماً، اعتمدت الجامعة برنامج تحاليل إلزامي أسبوعي للأجسام المضادة للتأكد من خلوهم من الكورونا.

6- ستُعقد جميع الفصول الدراسية وجهاً لوجه، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

7- تستخدم الجامعة الأمريكية بالقاهرة أحدث وأفضل طرق التنظيف والتطهير في الحرم الجامعي، داخل وخارج قاعات الدرس.

8- ستعمل جميع مرافق الجامعة بكامل طاقتها، بما في ذلك السكن الطلابي ومكتبات الجامعة والمرافق الرياضية ومنافذ الطعام والعيادة ومكتبات دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مع تطبيق إجراءات السلامة في جميع المرافق مثل ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي والتنظيف والتطهير.

إطلاق برنامج «العودة إلى الحياة» لإعداد الطلاب لبدء الدراسة

9- من أجل إعداد الطلاب الجدد لحياتهم داخل الحرم الجامعي، تم إطلاق برنامج توجيه الطلاب هذا الأسبوع تحت شعار «العودة إلى الحياة»، حيث شارك الطلاب الجدد في أنشطة متعددة شملت جلسات تعريفية وجولات في الحرم الجامعي ومسابقات ونزهات في القاهرة.

10- للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال المعاملات النقدية، قامت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتفعيل نظام غير نقدي لدخول العربات إلى مواقف السيارات حيث يستطيع التحكم في دخول السيارات إلى الحرم الجامعي وتحصيل رسوم الاشتراك الكترونياً دون الحاجة للمعاملات النقدية.

11- تسعى الجامعة لتقييد الأعداد داخل الحرم الجامعي، ومن ثم ستحد من دخول الزائرين باستثناء أولئك الذين لديهم سبب مهم للقدوم إلى حرم الجامعة، وستحد كذلك من تنظيم الفعاليات مع التزام الزوار بجميع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجامعة.

12- أنشأت الجامعة تطبيق الفحص الذاتي اليومي الخاص بها يستخدمه كل فرد من أفراد مجتمع الجامعة عند دخول حرم الجامعة للكشف عن الأعراض، واستناداً إلى نتائج مدقق الأعراض وحالة اللقاح للفرد (إذا تلقى الفرد اللقاح أم لا)، يعرض التطبيق ما إذا كان بإمكانه دخول الحرم الجامعي في هذا اليوم.

13- كما أنشأت الجامعة أيضاً نظاماً للتتبع يعمل على الإبلاغ عن الحالات التي كانت على اتصال مع شخص مصاب للحد من انتشار الفيروس.