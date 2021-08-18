الجامعة الأمريكية واحدة من أهم الجامعات الخاصة في مصر غير الهادفة للربح، حيث تضم أكثر من 44 تخصصا لدرجة البكارليوس، وأكثر من 50 برنامجا تعليميا للدراسات العالية، وللطلاب غير المهتمين بالحصول على شهادة علمية، لذلك يبحث الكثيرين عن مصاريف الجامعة الامريكية والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة، وشروط القبول، وغيرها من المعلومات.

مصاريف الجامعة الأمريكية والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة

وفي إطار الخدمات الإخبارية في مجال التعليم، تقدم جريدة «الوطن» لأبنائنا من طلاب الثانوية العامة، مصاريف الجامعة الأمريكية والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة، إضافة للتنسيق ومميزات الجامعة والأوراق المطلوبة، فضلا عن عنوان وطرق التواصل مع الجامعة الأمريكية، وفقًا للموقع الجامعة الرسمي على الإنترنت، في السطور التالية..

تنسيق الجامعة الأمريكية في مصر

حتى الآن لم يظهر تنسيق الجامعة الأمريكية، خاصة بعد تدني مجاميع الثانوية العامة للمرة الأولي منذ سنوات.

الكليات المتاحة في الجامعة الأمريكية

تقدم كليات الجامعة الأمريكية بالقاهرة 40 تخصصا بدراسات البكالوريوس و52 برنامجا بالدراسات العليا تخدم نحو 4800 طالب.

وتنقسم الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة كما يلي:

كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة.

كلية العلوم والهندسة.

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.

كلية إدارة الأعمال.

كلية التعليم المستمر.

مميزات الدراسة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة

- يمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، اختيار المجال والتخصص المناسب، حيث يتم توفير الخبرات العلمية المتميزة لهم للحفاظ على مستوى الجامعة.

- تقدم الجامعة الأمريكية منح ودعم مالي للطلاب المتفوقين دراسيًا لتمكينهم من الاستمرار في الدراسة بالجامعة.

- استخدام أحدث تقنيات التعلم للطلاب الدراسين، للتعامل مع أحدث الأدوات والمختبرات المعامل والتقنيات الدراسية، ما يزيد الخبرة العملية للطالب وفرص تفوقه على أقرانه من الجامعات الأخرى.

- توفر الجامعات الأمريكية المرافق التي يحتاجها الطالب، مثل السكن الجامعي والصالات الرياضية والمختبر وقاعات الرياضة، ما يضفي على الأجواء الدراسة قليل من المرح، ويجدد الطاقة النفسية والجسمانية.

شروط القبول في الجامعة الأمريكية

- حصول الطالب المتقدم للدراسة بالجامعة على (شهادة الثانوية العامة) أو Equivalency Diploma-High School أو شهادة H.S.D.

- اجتياز الطالب اختبار TOFEL أو IELTS وهي اختبارات قياس مستوى اللغة الإنجليزية وإجادتها.

- توافر إثبات القدرة المالية لدى الطالب، فطبيعة الدراسة بالجامعات الأمريكية تحتاج إلى دفع مبلغ مالي بشكل سنوي، وعلى الطالب تقديم وثيقة تثبت امتلاكه لحساب بنكي أو ما يعرف باسم (Financial Statement).

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالجامعة بالأمريكية

يتم تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة الأمريكية أونلاين، وإلحاق صورة من المستندات المطلوبة، كما يلي:

- شهادة الثانوية العامة أو Equivalency Diploma-High School.

- إثبات القدرة المالية للطالب (حساب بنكي).

- شهادات استثنائية لبعض الجامعات (شهادة الميلاد – شهادة صحية).

- تقديم طلب الالتحاق بالجامعة بعد ملء البيانات الموجودة فيه كاملة.

- 4 صور شخصية للطالب الراغب في الالتحاق بالجامعة.

- صورة من جواز سفر الطالب.

نظام الدراسة في الجامعة الأمريكية

تعتمد الدراسة في الجامعة الأمريكية بنظام الساعات المعتمدة لكل تخصص.

مصاريف الجامعة الأمريكية

تختلف مصاريف الجامعة الأمريكية من تخصص لآخر، حسب عدد الساعات المعتمدة التي يحصل عليها الطالب، وبحسب الجامعة فسعر الساعة المعتمدة للطلاب المصريين من 10000 إلى 15.000 ألف جنيه مصري، وبذلك يكون متوسط مصاريف التخصص بين 150 لـ250 ألف جنيه.

عنوان الجامعة الأمريكية

للجامعة الأمريكية مقرين، الأول في ميدان التحرير، وهو مقر كلية التعليم المستمر، أما الثاني وهو الرئيسي فعنوانه 74 شارع التسعين الجنوبي، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة.

رقم تليفون الجامعة الأمريكية في مصر

ويمكن التواصل مع الجامعة الأمريكية عبر رقم الهاتف 02 26151000

منح الجامعة الأمريكية

تقدّم الجامعة الأمريكية نحو 100 منحة مجانية للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة، ويتم التقديم أونلاين عبر موقع الجامعة.