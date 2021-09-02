إعصار أيدا يغرق الساحل الشرقي الأمريكي ويتسبب في مقتل 7 أشخاص

ضرب إعصار إيدا أجزاء من مدينة نيويورك الأمريكية، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص على الأقل، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة وفيضانات اجتاحت المدينة، فيما عثر على الضحايا الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، في أربعة مواقع مختلفة في «كوينز وبروكلين»، حيث تراوحت أعمارهم بين 2 و 66 عاماً، وفقاً لشرطة نيويورك.

طوارئ في نيويورك ونيوجيرسي بسبب إعصار أيدا

وأعلن حاكما ولايتي نيويورك ونيوجيرسي، حالة الطوارئ، وسط فيضانات غزيرة بسبب إعصار أيدا الذي اجتاح الشمال الشرقي، حيث أفادت صحيفة «يو إس إيه توداي» الأمريكية بأن خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، سجلت أمطار غزيرة كثافتها 3.15 بوصة في سنترال بارك في نيويورك خلال ساعة واحدة، بسبب إعصار أيدا متجاوزة معدل 1.94 بوصة الذي تم تسجيله خلال العاصفة الاستوائية «هنري» في ليلة 21 أغسطس، والتي كان يعتقد في ذلك الوقت أنها الرقم الأعلى تسجيلا.

الأرصاد الجوية الوطنية تحذر مواطني نيوجيرسي بسبب الإعصار أيدا

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية المواطنين في نيوجيرسي التي تغرق فيها المياه من خطر الأعاصير، بينما قال حاكم ولاية نيوجيرسي، فيل مورفي، عبر «تويتر»، مع نشر عشرات مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي: «ابتعدوا عن الطرقات، ابقوا في المنزل، وابقَوا بأمان»، كما حث الناس على الابتعاد عن الطرق التي غمرتها الفيضانات بسبب إعصار أيدا.

وأظهرت عشرات الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تدفق المياه إلى قطارات الأنفاق في مدينة نيويورك، كما أعلنت هيئة متروبوليتان ترانزيت، أنَّ خدمة مترو الأنفاق كانت محدودة للغاية في جميع الخطوط بسبب الطقس، بينما أظهرت مقاطع فيديو أخرى شوارع غارقة في المياه حيث تتدفق المياه على شقق الطابق السفلي.

وبدا إعصار أيدا وكأنه عاصفة استوائية بلا هوادة مع هطول أمطار غزيرة وعواصف سريعة الحركة، حيث من المتوقع أن تستهدف شمال شرق الولايات المتحدة خلال الأيام العديدة القادمة.