«آيدا» يغرق الساحل الشرقي الأمريكي وطوارئ في نيويورك ونيوجيرسي (فيديو)

أعلن حاكما ولايتي نيويورك ونيوجيرسي، حالة الطوارئ، وسط فيضانات غزيرة من بقايا عاصفة «إيدا» التي اجتاحت أنحاء الشمال الشرقي، حيث أفادت صحيفة «يو إس إيه توداي» الأمريكية بأن خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، سجلت أمطار غزيرة كثافتها 3.15 بوصة في سنترال بارك في نيويورك خلال ساعة واحدة، متجاوزة معدل 1.94 بوصة الذي تم تسجيله خلال العاصفة الاستوائية هنري في ليلة 21 أغسطس، والتي كان يعتقد في ذلك الوقت أنها الرقم الأعلى تسجيلا.

وأعلنت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، حالة الطوارئ، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية نيوجيرسي التي تغرق فيها المياه من خطر الأعاصير، بينما قال حاكم ولاية نيوجيرسي، فيل مورفي، عبر «تويتر»، مع نشر عشرات مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي: «ابتعدوا عن الطرقات، ابقوا في المنزل، وابقَوا بأمان»، معلنا حالة الطوارئ في جميع مقاطعات نيوجيرسي الـ21، كما حث الناس على الابتعاد عن الطرق التي غمرتها الفيضانات بسبب العاصفة «أيدا».

