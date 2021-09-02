«آيدا» يغرق الساحل الشرقي الأمريكي وطوارئ في نيويورك ونيوجيرسي (فيديو)

أعلن حاكما ولايتي نيويورك ونيوجيرسي، حالة الطوارئ، وسط فيضانات غزيرة من بقايا عاصفة «إيدا» التي اجتاحت أنحاء الشمال الشرقي، حيث أفادت صحيفة «يو إس إيه توداي» الأمريكية بأن خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، سجلت أمطار غزيرة كثافتها 3.15 بوصة في سنترال بارك في نيويورك خلال ساعة واحدة، متجاوزة معدل 1.94 بوصة الذي تم تسجيله خلال العاصفة الاستوائية هنري في ليلة 21 أغسطس، والتي كان يعتقد في ذلك الوقت أنها الرقم الأعلى تسجيلا.

وأعلنت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، حالة الطوارئ، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية نيوجيرسي التي تغرق فيها المياه من خطر الأعاصير، بينما قال حاكم ولاية نيوجيرسي، فيل مورفي، عبر «تويتر»، مع نشر عشرات مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي: «ابتعدوا عن الطرقات، ابقوا في المنزل، وابقَوا بأمان»، معلنا حالة الطوارئ في جميع مقاطعات نيوجيرسي الـ21، كما حث الناس على الابتعاد عن الطرق التي غمرتها الفيضانات بسبب العاصفة «أيدا».

BREAKING: Flooding right now in Short Hills, New Jersey. This is downtown!



Gov. Murphy declares state of emergency due to tropical storm #Ida. #njwx pic.twitter.com/0EWWfqHRpZ — Tena Ezzeddine (@TenaNYCLA) September 2, 2021

وأظهرت عشرات الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تدفق المياه إلى قطارات الأنفاق في مدينة نيويورك، كما أعلنت هيئة متروبوليتان ترانزيت، أنَّ خدمة مترو الأنفاق كانت محدودة للغاية في جميع الخطوط بسبب الطقس، بينما أظهرت مقاطع فيديو أخرى شوارع غارقة في المياه حيث تتدفق المياه على شقق الطابق السفلي.

وأصبحت «إيدا»، عاصفة استوائية ولكنه يبدو أنَّها بلا هوادة مع هطول أمطار غزيرة وعواصف سريعة الحركة، حيث من المتوقع أن تستهدف شمال شرق الولايات المتحدة خلال الأيام العديدة القادمة،.

ويخشى خبراء الأرصاد من حدوث فيضانات مهددة للحياة ومدمرة في المدن والطرق السريعة في جميع أنحاء نيو إنجلاند، حيث قالت السلطات: إن شخصًا توفي في ولاية ماريلاند بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة من إيدا مجمعًا سكنيًا في روكفيل، وفي ولاية بنسلفانيا، سارع مسؤولو الطوارئ لإجلاء حوالي 3000 شخص تحت سد بالقرب من جونستاون بعد ساعات من الأمطار الغزيرة التي أدت إلى خطط لضمان سلامة سكان المصب.

كما أظهر مقطع فيديو نُشر على «تويتر»، فيضانات واسعة النطاق في شوارع شورت هيلز، في نيو جيرسي ، ومركبات محاصرة في مياه الفيضانات في نورث بلينفيلد.