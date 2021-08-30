سجلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أول وفاة في «لويزيانا» الأمريكية جراء إعصار «أيدا»، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

وكانت وسائل إعلام أمريكي، أعلنت أن «إعصار إيدا» تسبب في انقطاع الكهرباء بالكامل عن مدينة«نيو أورليانز» أكبر مدن ولاية لويزيانا، وتقع في جنوب شرقي الولاية الأمريكية.

وحل «أيدا» في الذكرى الـ16 لإعصار«كاترينا» المدمر، باعتباره إعصارا من الفئة الرابعة، مع رياح سرعتها 150 ميلاً في الساعة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وتم تصنيف الإعصار، كواحد من أقوى الأعاصير في تاريخ البلاد، وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، شدد في وقت سابق، على أن «إيدا» يشكل خطرا داهما على الحياة، مشيرا إلى إمكانية حدوث دمار هائل يتمثل في انقطاع التيار الكهربائي لأسابيع.

وكانت هيئة رصد موارد الإنترنت الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من نصف مليون عميل في ولاية لويزيانا الجنوبية، التي ضربها الإعصار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واشارت أحدث البيانات، إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 504149 مستهلكا، فيما حذرت السلطات الأمريكية، من أن إصلاح الأضرار بما فيها إعادة الكهرباء، قد يستغرق أسابيع أو حتى شهورا.

وكان حاكم ولاية لويزيانا، جون بيل إدواردز، قال في تصريحات سابقة، إن الإعصار أحد أقوى العواصف التي وصلت إلى اليابسة في الولاية الأمريكية، في العصر الحديث، حيث اشتد بسرعة بمعدل غير مسبوق، حتى وصول اليابسة.

وحث إدواردز، السكان على البقاء في منازلهم والتحلي بالصبر.

السفارة السعودية تدعو مواطنيها في الولايات المتحدة إلى أخذ الحيطة والحذر

وكانت السفارة السعودية في الولايات المتحدة، دعت في وقت سابق، مواطنيها إلى أخذ الحيطة والحذر، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك.

وشددت السفارة السعودية، على أنه في حالة الطوارئ في ولايات لويزيانا وميسيسيبي يرجى الاتصال على أرقام طوارئ القنصلية في هيوستن، أما في ألاباما وتينيسي على أرقام طوارئ السفارة.