أحمد زاهر يكشف عن بوستر «كدبة كبيرة» من مسلسل «ورا كل باب»

نشر الفنان أحمد زاهر، اليوم، البوستر الرسمي لحدوتة «كدبة كبيرة» من مسلسل « ورا كل باب»، عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلا: «انتظرونا يوم السبت القادم 4 سبتمبر الساعة 9 مساء على قناة الحياة»، مضيفًا: «أنا وكل فريق عمل المسلسل نتمنى لكم مشاهدة ممتعة بإذن الله».

عرض حكاية «كدبة كبيرة» بطولة أحمد زاهر على الحياة السبت

ويتضمن مسلسل «ورا كل باب»، عدة حكايات منفصلة، عن طريق أبطال وفريق عمل مختلفين، بحيث تدور كل قصة في اطار 5 حلقات، كما يتشارك في تقديم حكاية «كدبة كبيرة»، عدد كبير من النجوم مثل أحمد زاهر، هنادي مهنا، عماد رشاد، فتوح أحمد، وعدد آخر من النجوم، وهي من تأليف اسلام حافظ، وانتاج تامر مرسي، واخراج سمير النقاش.

ومن خلال الإعلان الدعائي لحكاية «كدبة كبيرة»، من مسلسل «ورا كل باب»، التي تعرض علي شاشة قناة الحياة، يقوم أحمد زاهر بتجسيد شخصية مشهورة في المجتمع ويتعرض لأزمة، فيضطر للذهاب الي قريته حتي يختفي عن الانظار، فتقع في غرامه هنادي مهنا.

مسلسل «ورا كل باب» في موسمه الأول

ويذكر أن الموسم الأول من مسلسل «ورا كل باب»، عرض علي قناة الحياة، بحيث تكون كل «حدوتة» به بفريق عمل مختلف من نجوم ومخرجين ومؤلفين، ومن الحكايات التي حصلت علي نسب مشاهدات عالية هي «حدوتة»، «ملناش الا بعض»، التي كانت من اخراج سميح النقاش، وتأليف باهر دويدار، وكانت تدور هذه الحكاية حول أسرة تعيش أزمة بسبب فيروس «كورونا».

وقام بتقديم «حدوتة»، «ورا كل باب»، العديد من النجوم مثل صابرين، جمال عبد الناصر، محمد نجاتي، جيهان خليل، عابد عنان، سمر علام، والعديد من النجوم الآخرين.