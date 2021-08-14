انفعال أحمد زاهر على سيدة استفزته: إلغي متابعتي

حالة جدل كبيرة سببها تعليق إحدى متابعات الفنان أحمد زاهر، عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» والذي أدى الى انفعاله ورده عليها.

أحمد زاهر ينفعل على متابعة له

وبدأت الأزمة عندما نشر الفنان أحمد زاهر مجموعة من الصور له عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، وبعدها علقت إحدى متابعاته على الصورة بتعليق سلبي حيث قالت «أنا حاسة إني لو فتحت الحنفية هيطلع لي أحمد زاهر وليلى بنته»، بحسب تعبيرها.

وهذا التعليق يبدو أنه أزعج الفنان أحمد زاهر ودفعه إلى الرد عليها من خلال تعليق آخر قال فيه «خلاص ما تفتحيش الحنفية ويا ريت تلغي متابعتي الأول».

فيلم فارس

يذكر أن الفنان أحمد زاهر يشارك مؤخرا في فيلم «فارس» بجانب حسين فهمي وإيمان العاصي ونهال عنبر وأحمد صفوت وملك أحمد زاهر وعابد عناني وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم صلاح عبد الله، والفيلم من تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

مسلسل البرنس

أما على مستوى الدراما فكانت آخر الأعمال التي شارك فيها الفنان أحمد زاهر هو مسلسل «البرنس» في رمضان 2020، والذي قدمه بجانب محمد رمضان وعبدالعزيز مخيون وإدوارد ومحمد علاء وروجينا ونور ونجلاء بدر ودنيا عبد العزيز وسلوى عثمان وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين.

آخر ظهور للفنان أحمد زاهر

وكان آخر ظهور للفنان أحمد زاهر في جنازة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، حيث حرص على صلاة الجنازة عليها وتقديم العزاء في المدافن مع ابنتيه ملك وليلي ومساندة كل من دنيا وإيمي سمير غانم.