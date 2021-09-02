منقذ طفل المنوفية من الصعق يروي لحظات الرعب: «مفكرتش.. والكرسي نجانا»

طفل صغير يسير في أحد الشوارع الجانبية لدائرة مركز ومدينة مشتول السوق في محافظة الشرقية، يلهو ويسير حرا، وفجأة تلمس يده أحد الأعمدة الموجودة في الشارع، فخر ساقطا على الأرض وجسده يرتجف من شدة الصعق الكهربائي، يمر الناس بجانيه وفي قلبهم رعب، قلبهم يريد أن يمسك بالصغير ويدفعه بعيدا عن العمود، وعقلهم يرفض الفكرة حتى لا يطولهم غدر الكهرباء، وفجأة يظهر المنقذ دون تفكير ويمسك بأقدام الطفل ويلقيه بعيدًَا.

مشهدٌ جسّد معاني الإنسانية، كان بطله الشاب محمود إبراهيم عيد، وشهرته «محمد أبو عيد»، أنقذ الصغير بروح شجاعة، ركض نحوه مسرعًا، ثم أمسك بقدميه، وسحبه بقوة نحو الخلف، ليقع على ظهره مع الصغير، ويبعده عن عمود الكهرباء، ويرتطم بكرسي خشبي يحميه من أذى الصعق.

أبو عيد: محسيتش بنفسي غير وأنا بمسكه.. وأهل رضا شكروني

لحظات من الرعب خلال محاولة «أبو عيد» إبعاد الطفل رضا محمد رضا عن الكهرباء، يرويها لـ«الوطن»، قائلًا إنه فوجئ بسقوط الطفل بجوار المحل الخاص به، فوجد نفسه يتجه نحوه ويمسك به لإنقاذه، «محستش بنفسي غير وأنا بمسكه، لو كنت فكرت ثواني مكنتش هنقذه، كل اللي جه في دماغي إنه زي ابني ومعرفتش أشوفه بيموت وملحقهوش».

قبل لحظات من إمساك «أبو عيد» بالطفل «رضا» ظهرت إحدى السيدات وهي تركض وتلطم وجهها، قلقا على الصغير، ولكن ليس لديها حيله لإنقاذه، فما كان منها إلا أن صرخت وألقت بكرسي خشبي من فوق الرصيف المواجه للعمود باتجاه الطفل، فكان سببًا في إنقاذ الثنائي، «الكرسي الخشب شال الكهربا عننا وطمن الناس حوالينا، كمان حمى ضهري من إنه يتخبط في المصطبة ولولاه كان ممكن يتكسر».

يتعجب الشاب المنقذ من عدم إحساسه بالماس الكطهربائي بعد إنقاذ الطفل، الأمر الذي جعله في البداية يسحب الطفل بقوة على اعتبار أن الكهرباء ستكون ممسكة بالصغير، ولكن الأمر لم يكن كذلك وسحب معه بسهولة.

المنقذ: معرفش إن كل ده هيحصل وسعيد بالإشادات اللي جاتلي

بعد الإنقاذ بثوانٍ، قام «أبو عيد» بحمل «رضا» وكمحاولة الذهاب به إلى مستشفى بشكل سريع، قبل أن يعطيه القدر هدية على شجاعته، «لقيت بنت بتناديلي وهي الممرضة هاجر أسامة، معدية بالصدفة وعملتله إنعاش سريع لأنه كان عنده إغماء، والحمد لله فاق».

لم يتوقع ابن الشرقية، ردود الفعل الواسعة والإشادات الكبيرة التي حصل عليها، بعد أن انتشر فيديو الإنقاذ المصور من كاميرا المراقبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، «أهل رضا شكروني كتير على اللي عملته، ورضا جالي المحل أكتر من مرة واتكلمت معاه، وأتمنى ربنا يردلي اللي عملته في أولادي».

محافظ الشرقية يأمر باستبدال عمود قرية «المنير» بعد واقعة الطفل

وبناءً عليه، أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأربعاء، محمد عبد العزيز حجازي، رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، بزراعة عمود كهرباء جديد بدلاً من العمود المتهالك، في نطاق الوحدة المحلية لقرية «المنير»، الذي كان يشكل مصدر تهديد على أرواح المارة.