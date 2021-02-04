بعد صعق ماشية.. مراجعة أعمدة الإنارة بسبب الأمطار في القليوبية

كلف علي عبد الستار رئيس مدينة بنها مسئولي الوحدة المحلية بقرية شبلنجة بإعداد تقرير فني حول أسباب وجود عطل وماس كهربائي بأحد الأعمدة بالقرية مما تسبب في مصرع راس ماشية "عجل" خلال هطول الامطار بغزارة اليوم لمعرفة سبب وملابسات الواقعة وتحديد الخلل بالعامود لإصلاحه فورا مع فرض كردون حول مكان الواقعة لمنع تواجد أحد من المواطنين او الاطفال او الماشية في محيطه لحين إصلاحه وإزالة اسباب الصعق

وقال عبد الستار في تصريحات صحفية انه كلف ايضا فني الكهربائي بالوحدة المحلية بمراجعة كافة أعمدة الإنارة بالقرية والتاكد من عدم وجود اعطال كهربائية فيها او خالل ينتج عنه صعق في حالات الامطار والطقس السيئ لحماية أرواح المواطنين في ظل الامطار الغزيرة التي شهدها مركز ومدينة بنها اليوم مؤكدا انه ارواح المواطنين ودوابهم يجب تأمينها حرصا علي المصلحة العامه ومنعا لتكرار الحادث

كانت قرية شبلنجة بمركز بنها قد شهدت مصرع راس ماشية لأحد المواطنين بالقرية إثر تعرضه لصعق كهربائى بعمود إنارة، بأحد شوارع القرية بسب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، تم أخطار الأجهزة التنفيذية لأتخاذ اللازم.

وطالب الأهالي اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، و مسؤولي مجلس مدينة بنها، بضرورة تغطية الأعمدة الكهربائية، بمواد عازالة تمنع وصول المياه إليها خاصة بفصل الشتاء

وأشار الأهالي، إن ذلك يقلل خطر إصابة الأطفال ومواطنيين القرية للخطر، عند ملامستهم لتلك الأعمدة الكهربائية ، علاوة علي حماية الماشية وعدم تكرار مثل تلك الواقعة.

يذكر أن محافظة القليوبية قد شهدت موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة علي انحاء مختلفة بالمحافظة ورفعت المحافظة حالة التأهب على مستوى المحافظة في كافة القطاعات وشركة مياه المحافظة، وانتشرت سيارات شفط مياه الأمطار، فيما شهدت بعض المناطق موجة الصقيع وهبوب الرياح بشكل مفاجئ.

وشدد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها بشبكات المجاري المائية والتأكد من جاهزية المعدات مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق مشددًا على أهمية متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أية تداعيات.