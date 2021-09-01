 بعد صعق طفل.. محافظ الشرقية يأمر باستبدال عمود قرية «المنير»

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، محمد عبد العزيز حجازي، رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، بزراعة عمود كهرباء جديد بدلاً من العمود المتهالك، في نطاق الوحدة المحلية لقرية «المنير»، الذي كان يشكل مصدر تهديد على أرواح المارة.

استغاثة أهالي قرية «المنير» من عمود إنارة

جاءت توجيهات محافظ الشرقية استجابة لشكوى تداولها عدد من النشطاء على مواقع السوشيال ميديا، يستغيث فيها أهالي قرية «المنير»، بدائرة مركز ومدينة مشتول السوق، من وجود عمود كهربائي مكشوف دون عازل، تسبب في إصابة طفل بالصعق بالكهرباء، وأكد الأهالي، في شكواهم، أن ذلك العمود أصبح مصدر تهديد لحياة المواطنين.

وعلى الفور، أصدر المحافظ تعليماته بفتح تحقيق سريع وعاجل في الواقعة، لمعرفة المتسبب فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه، كما توجه بالدعاء للطفل المصاب بأن يمن الله عليه بالشفاء العاجل.

استبدال العمود المتهالك بآخر جديد

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بتشكيل لجنة برئاسة كل من مسئول قسم الإنارة العامة، من هندسة كهرباء مشتول السوق، وبالمعاينة الميدانية والفحص، قام الفنيون بهندسة الكهرباء بعمل اللازم، وإصلاح العطل، وزراعة عمود بديل جديد، بجوار القديم، تمهيداً لنقل التيار الكهربائي عليه.

كما خاطبت رئاسة المركز هندسة كهرباء مشتول السوق بضرورة عمل الصيانة اللازمة للأعمدة الكهربائية بنطاق الوحدات المحلية بالمركز، والمرور على العوازل وصيانتها.