قبل ساعات من عرضه.. تعاطف واشتياق في انتظار «لا كاسا دي بابل»

تفاعل عدد كبير من المتابعين وعشاق الأكشن والإثارة، معلنين انتظارهم للموسم الجديد لمسلسل «لا كاسا دي بابل»، الذي يعرض على منصة «نتفليكس»، واستطاع المسلسل عن طريق بطله «البروفيسور»، أن يكسب تعاطف الجمهور مع اللص على حساب المسروق.

تعاطف الجمهور مع «البروفيسور»

ونشر العديد من المتابعين، «تدوينات» على حساباتهم الخاصة على موقع «تويتر»، منهم من يقف بجانب البروفيسور، ويتعاطف معه، ومنهم من يشبه المسلسل وأحداثه «الأكشن والاثارة»، بقصة وأحداث حدثت في الواقع، كما تناول المتابعون أيضا، صور الأعضاء الجديدة المنضمة للمسلسل، معلنين اشتياقهم لهذا العمل.

توقعات متابعي مسلسل «لا كاسا دي بابل»

وأرجع أحد المتابعين، نجاح المسلسل، إلى الظروف الزمنية التي ساد فيها جو مفعم بالكآبة، ومنهم من قال إن شخصية بيرلن سوف تموت، ومنهم من طالب بثمانية مواسم، حيث وصف أبطال المسلسل بـ«بهجة السنة».

وأعلنت شبكة نتفلكس رسميا، إصدار الجزء الخامس من «لا كاسا دي بابل» على مرتين، النصف الأول في 3 سبتمبر والنصف الثاني في 3 ديسمبر 2021.

كما يروج أبطال العمل له، من خلال نشرهم لصور من كواليس الجزء الخامس من المسلسل، مثلما فعل الممثل الاسباني ألفارو مورتي، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كما علق عليه قائلا: «أنتظركم يوم الجمعة».

أوضحت الصور الأولى للجزء الأخير لمسلسل «لا كاسا دي بابل»، الفوضى التي تحدث داخل وخارج إسبانيا، خاصة بعدما تم القبض علي «البروفيسور»، بجانب «سيريا»، واستطاع الفريق انقاذ «لشبونة»، واحضارها داخل البنك، وأثناء الحرب لم يستطع «البروفيسور»، أن يتمكن من امتلاك خطه يستطيع بها البقاء على قيد الحياة.

كما يعد هذا المسلسل، هو الأكثر شهرة على منصة نتفليكس، منذ بداية عرضه في عام 2017، حتى جزءه الخامس والأخير 2021، في جو يسوده الإثارة والتشويق، كما ينتظر الجمهور هذا الجزء، حتى يعرفوا المزيد عن عائلة «البروفيسور»، متابعين كيفية تحولهم إلى عائلة محبوبة بعد مرور الحلقات.