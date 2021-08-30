قبل أيام من طرحه.. مؤلف «لاكاسا دي بابل» يكشف تفاصيل الموسم الأخير

أيام قليلة تفصل جمهور المسلسل الأسباني الشهير «Money Heist»، المعروف باسم «لاكاسا دي بابل»، عن عرض الجزء الأول من الموسم الخامس والأخير، والذي سيبدأ عرضه على منصة «نتفليكس» يوم الجمعة المقبل.

ويتكون الجزء الخامس من «لاكاسا دي بابل» من 10 حلقات، سيذاع 5 منها في الجزء الأول من الموسم، ثم تذاع الـ 5 حلقات الآخرى في الجزء الثاني من الموسم الخامس في الثالث من شهر ديسمبر المقبل.

وينتظر الجمهور عرض الموسم الخامس والأخير من «لاكاسا دي بابل»، وخاصة بعد النهاية المشوقة التي شهدتها نهاية الموسم الرابع من المسلسل، حيث تمكنوا من إنقاذ «لشبونة» ولكن مرت عليهم لحظة حالكة بعد أن فقدوا واحدة منهم، بينما تم القبض على «البروفيسور» من قبل «سييرا»، وللمرة الأولى ، ليس لديه خطة للهروب.

نشر جمهور المسلسل حول العالم صوراً ومقاطع من المسلسل وهم ينتظرون بفارغ الصبر إطلاق الجزء الأول من الموسم الخامس، وتصدر «تريند» منصات مواقع التواصل الاجتماعي قبل عرضه،

وعن توقعات المشاهدين حول نهاية السلسلة من المسلسل الشهير، قال ألكس بينا مؤلف المسلسل، «عندما بدأنا في كتابة الجزء الخامس في خضم الجائحة، شعرنا أنه يتعين علينا تغيير ما كان متوقعًا من الموسم المكون من عشر حلقات واستخدمنا كل أداة ممكنة لخلق إحساس بنهاية الجزء الأول من الموسم»، مضيفا: «قررنا العمل في نوع عدواني للغاية في الجزء الثاني من الموسم، نركز أكثر على الموقف العاطفي للشخصيات، إنها رحلة عبر خريطتهم العاطفية التي تربطنا مباشرة برحيلهم».

برمو الجزء الخامس من «لاكاسا دي بابل»

أبطال الموسم الخامس من «لاكاسا دي بابل»

المسلسل من بطولة أورسولا كوبرو «طوكيو»، ألفارو مورتي «البروفيسور»، إتزيار إيتونيو «لشبونة»، بيدرو ألونسو «برلين»، ميجيل هيران «ريو»، خايمي لورينتي «دنفر»، إستير أكيبو «ستوكهولم»، إنريكي أرس «أرتورو».