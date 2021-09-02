 ضبط 137 «توكتوك» مخالفا في حملات موسعة بكفر الشيخ

شنت إدارة المرور بمحافظة كفر الشيخ، حملات مرورية موسعة بمدينتي كفر الشيخ ودسوق، اليوم الخميس، لضبط مركبات «التوكتوك» المخالفة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبالتعاون مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، برئاسة وحضور العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والسيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، لتيسير الحركة المرورية بمدن المحافظة.

وتمكنت الحملة من ضبط 137 مركبة «توكتوك» مخالفة، من ضمنها 80 مركبة بدون لوحات معدنية بدائرة مركز دسوق، كما تم تحرير 120مخالفة متنوعة للوقوف في الممنوع، وعدم حمل رخصة قيادة، وعدم صلاحية فنية، كما تم ضبط 40 مركبة «توكتوك» مخالفة بمدينة كفر الشيخ، لعدم وجود الترخيص، وبدون لوحات معدنية، والسير بشوارع غير مصرح بالسير فيها، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات مكثفة لضبط الحركة المرورية بمدن كفر الشيخ

وأكد مدير إدارة المرور بكفر الشيخ على استمرار الحملات المرورية لضبط المركبات المخالفة وغير المرخصة، وإعادة الانضباط المروري للشارع، بعد تزايد شكاوى المواطنين من كثرة تواجد مركبات «توكتوك» غير مرخصة بشوارع المدن، فضلاً عن تعدد الحوادث.

وأطلقت محافظة كفر الشيخ، في وقت سابق، حملة ترخيص وترقيم مركبات «التوكتوك» وسيارات التاكسي، ضماناً لحقوق المواطنين، حيث جرى تركيب أكواد لها ببعض المدن، لسرعة الوصول إليها حال ارتكاب حوادث، بحيث يكون الكود مثبتاً على المركبة ولا يمكن إزالته.