محافظ كفر الشيخ يمنع مرور سيارات النقل من العاصمة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال رصف الطرق الرئيسية والفرعية بعدد من شوارع العاصمة، ومنها أعمال الرصف بحي القنطرة البيضاء.

كما قاد حملة لإزالة الإشغالات بحي القنطرة البيضاء، محذراً من التعدي على الشارع الرئيسي، ووجه اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بغلق المحال المخالفة لمدة أسبوع.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على منع سيارات النقل من الدخول لداخل العاصمة، عقب استكمال الطريق الواصل بين الكوبري الأزرق إلى رافد الطريق الدولي الساحلي، لمرور سيارات النقل دون دخولها شارع البحر بحي القنطرة.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد سامح عزب، وكيل إدارة المرور، ونواب رئيس المركز.

يأتي ذلك استكمالاً لأعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقاً لأعمال الطرح والترسية.

أكد على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، موجهاً برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.