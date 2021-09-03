القصة الكاملة لـ«مقتل» سيدة على يد زوجها في أكتوبر: عذبها ليلة كاملة

وصلات تعذيب تعرضت لها سيدة ثلاثينية على يد زوجها داخل منزل الزوجية في أكتوبر، ليلة كاملة من الضرب والتعذيب المتواصل تفنن فيها الزوج الذي صب جام غضبه على زوجته انتقامًا منها بزعم أنها تعامله معاملة سيئة، وتوجه له وتبادله السباب والشتائم في كل خلاف أسري بينهما، قضى الزوج أغلب ساعات ليلة أمس الأول في تعذيب زوجته بالضرب بالخرطوم تارة والإمساك برأسها وضربها في الحائط تارة أخرى، حتى انتهى إلى مصرعها وموتها بين يديه.

أسباب مقتل سيدة أكتوبر

روايات شهود العيان في محضر الشرطة وشقيق سيدة أكتوبر كشفت عن أسباب الجريمة وكان ملخصها أن الزوج ظل يعذب زوجته منذ عصر يوم أمس الأول وبعدها غادر المنزل بعد حضور شقيق الزوجة الذي حاول التدخل بالصلح بينهما، لكن الزوج كان غاضبًا ومصرًا على الانتقام، فعاد في المساء ليستكمل وصلات التعذيب التى سمعها الجيران طوال ساعات الليل، وهو يضرب زوجته حتى ماتت بين يديه.

تعذيب سيدة أكتوبر

محاولات الجيران للتصدى للزوج الذي واصل في تعذيب زوجته سيدة أكتوبر، باءت بالفشل بعد أن صرخ الزوج في جيرانه بقوله: «محدش له عندي حاجة أنا في بيتي ومع مراتي»، وعند بزوغ ضوء الشمس حل السكون والهدوء داخل شقة تاجر الألبان في أكتوبر، وفوجئ الجيران أن زوجته لقيت مصرعها تحت وطأة التعذيب البشع الذي تعرضت له على يد زوجها .

حبس قاتل زوجته

قررت النيابة العامة حبس قاتل سيدة أكتوبر لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها لبيان أسباب وفاتها رسميًا، واستمعت النيابة لأقوال شقيق المجني عليها الذي قال إنه تلقى اتصالًا من الجيران أخبروه بأن شقيقته تتعرض للتعذيب على يد زوجته وعندما توجه إليها وحاول الصلح بينها وبين زوجها تركهما زوجها بزعم أنه ذاهبًا إلى محل الألبان الذي يملكه.

رواية شقيق سيدة أكتوبر

وأضاف شقيق سيدة أكتوبر أنه تحدث مع شقيقته وطلب منا احتواء الخلافات مع زوجها ثم تركها وغادر الشقة، وفي الصباح تلقى اتصالًا هاتفيًا آخر من جيرانها أبلغوه بمقتلها على يد زوجها، وعندما توجه إلى شقتها وجد الشرطة تباشر مهام عملها في فحص مسرح الجريمة.