تفاصيل مقتل سيدة كرداسة على يد زوجها: «عزم صديقه من غير ما يقولها»

«إنت ليه بتعزم الناس من غير ما تبلغني، المفروض إن الفطار اللي جاهز على قدنا بس إنت بتحرجنا ليه؟ كنت قولت لي عشان نجهز الفطار كده عيب وشكلنا وحش» تلك الكلمات كانت عبارة عن رسالة عتاب عادية بين سيدة كرداسة وزوجها، عندما فوجئت به يدخل المنزل قبل الإفطار بدقائق بصحبة ضيف صديقه، لكن هذا العتاب تسبب في مقتل الزوجة، بعد أن احتدم النقاش بينهما داخل المطبخ، ليمسك الزوج بالسكين ويطعنها في رقبتها، لتسقط على الأرض جثة هامدة.

الضيف غادر

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن جريمة قتل سيدة كرداسة، حدثت قبل الإفطار بدقائق وقت جلوس أحد الضيوف في صالة المنزل، لينتهِ الأمر بجريمة مروعة جعلت الضيف يترك المنزل مسرعًا عندما تعالت أصوات الزوجين بسبب وجوده، لكن الزوج حاول التستر على الجريمة بالإدعاء بأن زوجته ماتت منتحرة.

طعنة في الرقبة

تحقيقات النيابة العامة، كشفت أن الزوج هو القاتل، ومزقها بسكين في المطبخ قبل دقائق من الإفطار، وذهب بها إلى إحدى المستشفيات الخاصة من أجل استخراج تصريح دفن، لكن الأطباء اكتشفوا وجود طعنة غائرة في الرقبة يصعب على المنتحر تسديدها لنفسه، فأبلغوا قسم شرطة الأهرام بوجود شبهة جنائية في وفاة سيدة في منتصف العقد الثالث من عمرها وبها جرح قطعي بالفك السفلي والرقبة وآخر بالرأس.

الطعام ليس كافيًا

وأفادت تحريات المباحث، بحدوث خلافات زوجية بين الزوجين قبل وفاتها أثناء حضور أحد الضيوف طرفهما، وبمناقشة الزوج ومواجهته بعدم منطقية أقواله، اعترف بحدوث مشادة كلامية بسبب اصطحابه أحد الضيوف دون إخبار زوجته، وعدم وجود طعامٍ كافٍ على مادئة الإفطار، وباستكمال الفحص تنسيقا ومفتشي قطاع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة وبتطوير مناقشة الزوج، قرر بحدوث مشادة كلامية بينه، والمجني عليها لخلافات زوجية، قام على أثرها بتوجيه عدة طعنات لها بسكين مطبخ فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.